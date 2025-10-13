Maharashtra State Board Exam: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी 2026 से होगी शुरू, टाईमटेबल हुआ जारी

(Photo Credits ANI)

Maharashtra State Board Exam: महाराष्ट्र बोर्ड (MSBSHSE) ने शैक्षणिक वर्ष 2025–26 के लिए दसवीं (SSC) और बारहवीं (HSC) की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं. इस घोषणा के बाद छात्रों को परीक्षा की तैयारी जल्द शुरू करने की जरूरत है.बारहवीं की परीक्षा 10 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 के बीच आयोजित होगी. इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और सामान्य ज्ञान विषयों की ऑनलाइन परीक्षा भी शामिल है.दसवीं की परीक्षा 20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक चलेगी.

प्रैक्टिकल , ओरल और श्रेणी मूल्यांकन की तिथियां

बारहवीं (HSC) प्रैक्टिकल /ओरल परीक्षा: 23 जनवरी 2026 से 9 फरवरी 2026 तक.

दसवीं (SSC) प्रैक्टिकल /ओरल परीक्षा: 2 फरवरी 2026 से 18 फरवरी 2026 तक.

इसमें NSQF अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम, फिजियोलॉजी,और होम साइंस विषयों की प्रायोगिक परीक्षा शामिल होगी.

बाद में होगा विस्तृत टाइमटेबल जारी

मंडल ने बताया कि इन तारीखों की घोषणा शिक्षार्थियों और विद्यालयों को परीक्षा की तैयारी के लिए समय देने और तनाव कम करने के उद्देश्य से की गई है.विस्तृत समय-सारणी और प्रत्येक विषय का शेड्यूल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर बाद में प्रकाशित किया जाएगा.