IGNOU Admission 2025: इग्नू में ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एडमिशन ignouadmission.samarth.edu.in पर शुरू; यहां देखें आवेदन के चरण, पात्रता मानदंड और फीस

Representational Image | Pixabay

दिल्ली, 10 जून: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU), जिसकी स्थापना 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी और जिसे दुनिया के सबसे बड़े ओपन विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, ने आधिकारिक तौर पर अपने जुलाई 2025 के एडमिशन के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में अपने ऑनलाइन और डिस्टेंस एजूकेशन शिक्षा (ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग) कार्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए पात्र उम्मीदवारों को आमंत्रित कर रहा है. एडमिशन अब IGNOU के आधिकारिक पोर्टल ignouadmission.samarth.edu.in पर डिस्टेंस मोड के लिए और ignouiop.samarth.edu.in पर ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए लाइव हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2025 है. सभी आवेदकों को पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक DEB ID (डिस्टेंस एज्यूकेशन ब्यूरो ID) जनरेट करना आवश्यक है. यह भी पढ़ें: How To Activate Your UAN Online? अपना यूएएन ऑनलाइन ऐसे करें एक्टिवेट, EPFO ​​ने एक्टिवेशन की समय सीमा बढ़कर हुई 30 जून 2025

सभी आवेदकों के लिए अब डीईबी आईडी अनिवार्य

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के अनुरूप, इग्नू ने राष्ट्रीय शैक्षणिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों के लिए डीईबी आईडी (डिस्टेंस एज्यूकेशन ब्यूरो ID) बनाना अनिवार्य कर दिया है.

डीईबी आईडी कैसे बनाएं

अपना अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) आईडी बनाएं.

डीईबी आईडी पंजीकरण पेज पर जाएं.

आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरें.

अपना डीईबी आईडी प्राप्त करने के लिए फॉर्म जमा करें.

इग्नू जुलाई 2025 प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड

अंडर ग्रेजुएट (यूजी): किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों के साथ कक्षा 12 उत्तीर्ण.

ग्रेजुएट प्रोग्राम (पीजी): न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्रासंगिक स्नातक की डिग्री.

डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 (10+2) योग्यता.

आवेदन प्रक्रिया और शुल्क संरचना

आवेदन शुल्क:

300 रुपये (एक बार, नए और पुनः पंजीकरण दोनों के लिए)

नमूना ट्यूशन शुल्क:

बीसीए: 16,000 रुपये/वर्ष या 8,000 रुपये/सेमेस्टर

बीए/बी.कॉम/बी.एससी (ऑनलाइन): लगभग 2,083 रुपये/सेमेस्टर

ओडीएल यूजी कार्यक्रम: 1,800 रुपये से 60,000 रुपये (पूरे पाठ्यक्रम का अनुमान, कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग होता है)

इच्छुक छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे 15 जुलाई की समय सीमा से पहले पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें और सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ सही जगह पर हैं. एक सहज आवेदन अनुभव के लिए, आवेदकों को अपनी डीईबी आईडी जल्दी से जल्दी बना लेनी चाहिए और आधिकारिक इग्नू वेबसाइटों के माध्यम से अपडेट रहना चाहिए.