12वीं के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनें, कितने साल का लगेगा समय? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरी जानकारी

(Photo Credits ANI)

Software Engineering Career Guide: आजकल हर दूसरा स्टूडेंट टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखना चाहता है. अगर बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की, तो ये प्रोफेशन आज के दौर में सबसे ज्यादा डिमांड में है. लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12वीं के बाद कौन-सा कोर्स करें, कितने साल लगेंगे, और कैसे तैयारी करें. चलिए आपको आसान भाषा में सब समझाते हैं. अगर आपने 12वीं में साइंस (PCM) लिया है, तो बहुत बढ़िया. मैथ्स आपके पास होना जरूरी है. कई कॉलेज सिर्फ मैथ्स के बेस पर भी एडमिशन देते हैं.

बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर मैथ्स लिया है, तो रास्ता खुला है.

कौन-कौन से कोर्स ऑप्शन्स हैं?

1. B.Tech या B.E. इन कंप्यूटर साइंस: इस कोर्स को पूरा करने में 4 साल लगेंगे. इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड या राज्य प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से मिलेगा. इस कोर्स में आप कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, मशीन लर्निंग जैसी कई तकनीकी चीजें सीखेंगे.

2. BCA (बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन): इस कोर्स को पूरा करने में 3 साल लगेंगे. इसमें एडमिशन लेने के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है. कई कॉलेज मेरिट के बेस पर लेते हैं, कुछ का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है. इस कोर्स में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेबसाइट बनाना, ऐप डेवलपमेंट और बहुत कुछ सीखेंगे.

3. शॉर्ट टर्म डिप्लोमा: डिप्लोमा करके आप जल्दी जॉब पा सकते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए ग्रैजुएशन ज़रूरी होता है.

अगर आप B.Tech नहीं कर सकते, तो BCA करके भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं. बाद में MCA करने से स्किल और निखर जाती है.

कोर्स के साथ क्या एक्स्ट्रा सीखना जरूरी है?

सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई काफी नहीं होती. आपको खुद से ये चीजें भी सीखनी होंगी:

C++, Java, Python जैसी लैंग्वेज सीखिए.

वेबसाइट और ऐप बनाना शुरू कीजिए.

Git और GitHub पर प्रोजेक्ट डालिए.

इंटर्नशिप कीजिए, ताकि रियल एक्सपीरियंस मिले.

सैलरी की बात करें तो?**

शुरुआत में सैलरी 3 लाख से 10 लाख सालाना तक हो सकती है. अगर स्किल्स जबरदस्त हैं, तो बड़ी कंपनियां जैसे Google, Microsoft, और Amazon 20 लाख से ऊपर भी दे सकती हैं.

कुछ काम की टिप्स

Competitive Programming पर हाथ साफ कीजिए.

GitHub पर बढ़िया प्रोजेक्ट्स डालिए.

Communication स्किल्स सुधारिए – इंटरव्यू में बहुत काम आता है.

Internship जरूर करिए – इससे आपका रिज़्यूमे दमदार बनता है.

नतीजा क्या निकला?

अगर आप 12वीं के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सोच रहे हैं, तो अभी से सही दिशा में कदम बढ़ा दीजिए. चाहे B.Tech करें या BCA, अगर लगन और मेहनत है तो आप इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं.