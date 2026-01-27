Haryana Board Exams 2026 Date Sheet: HBSE ने कक्षा 10 और 12 की परीक्षा का टाइमटेबल किया जारी , bseh.org.in से ऐसे करें डाउनलोड PDF

(Photo Credits Twitter)

Haryana Board Exams 2026 Date Sheet: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं (Secondary) और 12वीं (Senior Secondary) की वार्षिक परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. बोर्ड द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से और कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी 2026 से शुरू होंगी.

परीक्षा की समय-सारणी और मुख्य विवरण

हरियाणा बोर्ड की ये परीक्षाएं ऑफलाइन (Pen-Paper) मोड में आयोजित की जाएंगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रमुख विषयों की परीक्षा का समय दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा. यह भी पढ़े: CBSE Board Exams 2026: सीबीएसई बोर्ड की डेटशीट जारी, 2026 से 10वीं में होंगी दो बोर्ड परीक्षाएं, देखें पूरी गाइडलाइन गाइडलाइंस

कक्षा 12वीं (सीनियर सेकेंडरी): परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 तक चलेंगी. पहला पेपर अंग्रेजी (Core/Elective) का होगा.

कक्षा 10वीं (सेकेंडरी): परीक्षाएं 26 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च 2026 तक चलेंगी. इसकी शुरुआत गणित (Standard/Basic) के पेपर से होगी.

HBSE 2026 डेटशीट: मुख्य तिथियां (Class 10 & 12)

कक्षा परीक्षा शुरू होने की तिथि परीक्षा समाप्ति की तिथि 10वीं (Secondary) 26 फरवरी 2026 20 मार्च 2026 12वीं (Sr. Secondary) 25 फरवरी 2026 01 अप्रैल 2026

विशेष श्रेणी के छात्रों के लिए निर्देश

यह डेटशीट नियमित (Regular) छात्रों के साथ-साथ हरियाणा ओपन स्कूल (HOS), री-अपीयर, कंपार्टमेंट, एडिशनल और इंप्रूवमेंट श्रेणियों के छात्रों पर भी लागू होगी. दिव्यांग श्रेणी के छात्रों (दृष्टिबाधित या शारीरिक रूप से अक्षम) को बोर्ड के नियमों के अनुसार प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.

डेटशीट पीडीएफ डाउनलोड करने के चरण

छात्र और अभिभावक नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके आधिकारिक टाइमटेबल डाउनलोड कर सकते हैं:

बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं. होमपेज पर 'News' या 'Announcements' सेक्शन में जाएं. "Date Sheet for Secondary/Sr. Secondary Annual Exam Feb/March-2026" लिंक पर क्लिक करें. आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी. भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें. छात्रों को सलाह

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर फोटो युक्त वैध एडमिट कार्ड लेकर ही पहुंचें.