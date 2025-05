ओडिशा में ED के डिप्टी डायरेक्टर Chintan Raghuvanshi गिरफ्तार, CBI ने 20 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा; खनन कारोबारी से की थी डील

ED Officer Chintan Raghuvanshi Arrested: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रघुवंशी ने एक स्थानीय खनन कारोबारी से 50 लाख रुपये की डील की थी, जिसके तहत उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस से हटाने की बात कही गई थी. CBI ने उसे पहली किस्त के तौर पर 20 लाख रुपये लेते हुए पकड़ लिया.

चिंतन रघुवंशी भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी हैं और वर्तमान में ईडी में तैनात थे. आरोप है कि उन्होंने एक खनन ऑपरेटर से सौदा किया कि अगर वह तय रकम देगा, तो उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से हटा दिया जाएगा.

CBI arrests Deputy Director of Enforcement Directorate in Odisha, Chintan Raghuvanshi in a bribery case. pic.twitter.com/godQIHBk0E

— Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2025