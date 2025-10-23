दिवाली पर खूनी बवाल: पटाखे की दुकान पर झगड़ा, महिलाओं को पीटा; दूसरी घटना में बाइक टकराने पर हत्या

(Photo : X)

दिवाली, जो रोशनी और खुशियों का त्योहार है, इस बार दो अलग-अलग जगहों पर भयानक हिंसा की वजह बन गया. महाराष्ट्र के कल्याण में पटाखे की दुकान लगाने जैसे छोटे से विवाद पर जमकर मारपीट हुई, वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मामूली बाइक टक्कर का अंजाम मौत हो गया.

कल्याण में क्या हुआ?

महाराष्ट्र के कल्याण में मोहाने इलाके में पटाखे की दुकान लगाने को लेकर दो गुटों में बहस हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि यह एक बड़े हमले में बदल गई.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गांव के 60 से 70 लड़के, जो कथित तौर पर नशे में थे, अचानक लाहुजी नगर में घुस आए. उनके हाथों में चाकू, तलवार, बांस के डंडे, रॉड और दूसरे हथियार थे. इन लोगों ने वहां मौजूद महिलाओं को निशाना बनाया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया.

जब पुलिस बीच-बचाव करने और भीड़ को संभालने पहुंची, तो हमलावरों ने उन पर भी पथराव शुरू कर दिया.

घायल महिला ने बताई आपबीती

इस हमले में घायल हुईं एनसीपी (अजित पवार गुट) की कार्यकर्ता संध्या साठे ने बताया, "अचानक 60-70 लड़के शराब पीकर आए. उनके पास चाकू, तलवार, बांस, रॉड सब कुछ था. उन्होंने महिलाओं को देखते ही उन पर हमला कर दिया."

उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने मेरे सिर पर रॉड से मारा. घरों में तोड़फोड़ की, किसी की छाती पर पत्थर दे मारा और मेरी जांघ पर भी वार किया. हमने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर बहुत ज़्यादा थे. वे पत्थर फेंक रहे थे और हर किसी को पीट रहे थे. यह बहुत डरावना मंजर था."

घटना के वीडियो में संध्या साठे को सिर से खून बहते हुए देखा जा सकता है, जबकि एक अन्य व्यक्ति की पीठ पर चोट के गहरे निशान थे. फिलहाल, पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.

उज्जैन में बाइक टकराने पर हत्या

दूसरी दिल दहलाने वाली घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन की है. यहां दिवाली की रात करीब 3 बजे एक छोटी सी बाइक टक्कर के बाद 35 साल के एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों ने उस शख्स को घेर लिया और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि चारों हमलावर अभी अज्ञात हैं और उनकी तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है.