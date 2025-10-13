Diwali Shopping: दिवाली की खरीदारी के लिए मुंबई के दादर मार्केट में उमड़ी लोगों की भीड़, बाजारों में दिखी रौनक; VIDEO

Diwali Shopping: खुशियों का त्योहार दिवाली अब बस कुछ ही दिन दूर है. देशभर में 21 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी और इसी को लेकर बाजारों में खरीदारी की रौनक चरम पर है. मुंबई के दादर वेस्ट मार्केट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है. दिवाली की खरीदारी को लेकर लोग बड़ी संख्या में बाजारों में उमड़ पड़े हैं.
वीडियो में दिखी खरीदारी की भीड़
यह वीडियो बीते रविवार, 12 अक्टूबर का है. वैसे तो आम दिनों में भी दादर वेस्ट का बाजार भीड़-भाड़ वाला रहता है, लेकिन इस बार दिवाली को लेकर यहां असामान्य भीड़ देखी गई. लोग कपड़े, मिठाई, सजावटी सामान, और दीपों की खरीदारी में जुटे नजर आए. यह भी पढ़े: Diwali Special: साल में 9 दिन ही खुलता है हसनंबा मंदिर, 1 वर्ष पहले चढ़ाए फूल मिलते हैं ताजा
दादर मार्केट में उमड़ी लोगों की भीड़
Festive rush takes over Dadar (W) as people flock for Diwali shopping.
Vc: @raje_ashish #Diwali #Diwali2025 #festivevibes pic.twitter.com/Dp2Qhl8fxQ
— Mid Day (@mid_day) October 12, 2025
दूसरे इलाकों में भी दिखा उत्साह
दादर ही नहीं, बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड और बोरीवली जैसे प्रमुख इलाकों में भी दिवाली की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. लोग सिर्फ कपड़े और गिफ्ट ही नहीं, बल्कि घरों को सजाने के लिए रंग-बिरंगी लाइट्स, तोरण, दीये और सजावटी सामग्रियां भी जमकर खरीद रहे हैं.
बाजारों में दिखा त्योहार जोश
त्योहार के करीब आते ही मुंबई के बाजार रंग-बिरंगे दीयों, इलेक्ट्रिक लाइट्स, फूलों और सजावट के सामान से जगमगाने लगे हैं. दुकानदारों के चेहरे पर भी उत्साह साफ नजर आ रहा है. बिक्री बढ़ने से व्यापारियों को भी राहत मिली है, जो पिछले कुछ समय से बाजार में सुस्ती की शिकायत कर रहे थे.