Delhi AQI Today: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा फिर खराब, 19 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में पहुंची; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Delhi AQI Today: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है. राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज छठे दिन भी ‘खराब’ श्रेणी में बना हुआ है. रविवार, 19 अक्टूबर को दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI स्तर 250 से 300 के बीच दर्ज किया गया, जबकि कुछ जगहों पर यह आंकड़ा 426 तक पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है.

CPCB ने क्या कहा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिवाली से पहले प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. CPCB के मानकों के मुताबिक, 0 से 50 तक का AQI ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ माना जाता है. यह भी पढ़े: AQI ने बढ़ाई चिंता, एनसीआर में गाजियाबाद और नोएडा समेत दिल्ली के कई इलाके रेड जोन में शामिल

दिवाली से पहले दिल्ली की हवा फिर खराब

#WATCH | The Air Quality Index (AQI) around ITO was recorded at 284, in the 'Poor' category, in Delhi this morning as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/A76EPMeZN1 — ANI (@ANI) October 19, 2025

बच्चों, बुजुर्गों को सलाह

वायु गुणवत्ता के इस स्तर से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से ग्रसित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। प्रशासन ने भी प्रदूषण कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, लेकिन त्योहारों के दौरान बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है.