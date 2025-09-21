Delhi: दक्षिण पश्चिम दिल्ली पुलिस ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 21 सितंबर : राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले की ऑपरेशन सेल टीम (Operation Cell Team) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है. दोनों 2014 से बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे थे. पकड़े गए प्रवासियों की पहचान शिशिर ह्यूबर्ट रोजारियो (35), बांग्लादेश के गाजीपुर जिले के निवासी और मोहम्मद तौहीदुर रहमान (33), बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले के निवासी के रूप में हुई है. टीम ने सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की मदद से उन्हें वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है.

दक्षिण पश्चिम जिले में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए और अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने के लिए, पुलिस की ऑपरेशन सेल टीम को विशेष निर्देश दिए गए थे. इसी के तहत, इंस्पेक्टर विजय बलियान के नेतृत्व और एसीपी विजयपाल तोमर की देखरेख में एसआई विक्रम, एचसी सतपाल, कॉन्स्टेबल संजय और आशीष, और महिला कॉन्स्टेबल निर्मला की एक टीम का गठन किया गया. इस टीम को जिले के संवेदनशील इलाकों में गहन जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी. यह भी पढ़ें : Bihar Assembly Elections: तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी को जनता स्वीकार नहीं करेगी; दिलीप जायसवाल

ऑपरेशन सेल टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि महिपालपुर में कुछ बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे हैं. सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत कार्रवाई की और संदिग्धों से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान, दोनों प्रवासी कोई वैध पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं दिखा पाए. प्रवासियों ने पूछताछ में बताया कि वे लगभग 11 साल पहले भारत आए थे और उनके वीजा की अवधि काफी पहले ही समाप्त हो चुकी है. पुलिस उनके साथियों की भी तलाश कर रही है.

जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि मोहम्मद तौहीदुर रहमान का एक पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है. वह पहले हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सेक्टर-40 पुलिस स्टेशन में विदेशी अधिनियम की धारा 3/14 के तहत दर्ज एक मामले में भी शामिल था. दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके आसपास कोई विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहा है तो वे इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं. पुलिस सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखेगी.