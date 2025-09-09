Delhi Building Collapse: दिल्ली में 4 मंजिला इमारत ढही, पास की बिल्डिंग में फंसे 14 लोगों को राहत बचाव टीम ने किया रेस्क्यू; VIDEO
(Photo Credits ANI)

Delhi Building Collapse: नॉर्थ दिल्ली के सब्ज़ी मंडी थाना क्षेत्र के पंजाबी बस्ती इलाके में बीती रात एक चार मंजिला पुरानी इमारत अचानक गिर गई. राहत की बात यह रही कि हादसे के समय इमारत खाली थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, इस इमारत के बिल्कुल पास की एक अन्य इमारत में 14 लोग फंस गए थे, जिन्हें दमकल विभाग और रेस्क्यू टीमों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है.

घटना की डिटेल्स

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, नगर निगम (MCD) और NDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है क्योंकि मलबे के नीचे और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. यह भी पढ़े: Delhi Building Collapse: दिल्ली के पहाड़गंज में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 2 लोगों की मौत; राहत बचाव कार्य जारी (Watch Video)

रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो

रेस्क्यू ऑपरेशन के वीडियो में जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाते हुए फायरमैन और वॉलंटियर्स को देखा जा सकता है. कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पहले ही घोषित थी 'असुरक्षित' इमारत

बताया जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम (MCD) ने इस चार मंजिला इमारत को पहले ही 'असुरक्षित' घोषित कर दिया था. इसके बावजूद इमारत को गिराने की कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह हादसा हुआ.

FIR दर्ज, कार्रवाई की तैयारी

पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और MCD अधिकारी इमारत के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। यह इलाका घनी आबादी वाला है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है.