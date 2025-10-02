बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट, तट की ओर बढ़ रहा तूफान

Representational Image | PTI

कोलकाता: बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के हालात पैदा कर दिए हैं. मौसम विभाग (IMD) ने ओडिशा के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है. खासकर गंजाम जिले के गोपालपुर के पास गुरुवार शाम तक यह दबाव तट से टकराने की संभावना है. इसके चलते ओडिशा के 7 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट, 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

बुधवार से ही ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलधार बारिश हो रही है. तटीय और दक्षिणी इलाकों में हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं. राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत दलों और मशीनों को तैनात कर दिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके. वहीं, मछुआरों को 3 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है.

पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट

पश्चिम बंगाल में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट दिया है. गुरुवार को ही कई जिलों में बारिश हुई और आने वाले दिनों में 6 अक्टूबर तक तेज बारिश जारी रहने का अनुमान है. दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर तथा झारग्राम जिलों में 7-20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है. वहीं कोलकाता और हावड़ा में भी शुक्रवार सुबह तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा दबाव

IMD के मुताबिक, खाड़ी बंगाल में बना यह गहरा दबाव 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तट की ओर बढ़ रहा है. गुरुवार दोपहर 11.30 बजे यह गोपालपुर (ओडिशा) से 90 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व, कालींगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 140 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व और पुरी से 140 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपश्चिम में केंद्रित था.

तटीय इलाकों के लिए खतरा

IMD ने स्पष्ट किया है कि यह दबाव गुरुवार शाम तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट को पार कर जाएगा. ऐसे में तटीय जिलों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है. राज्य सरकारें पूरी तरह सतर्क हैं और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है.