Daryaganj Building Collapse: दिल्ली के दरियागंज इलाके में इमारत गिरने से तीन की मौत, कई के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी; VIDEO

Daryaganj Building Collapse: दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ, जब एक इमारत ढह गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना सद्भावना पार्क के पास हुई. वहीं, यह भी आशंका जताई जा रही है कि मलबे में और लोग दबे हो सकते हैं. जिनकी तलाश के लिए सर्च आपरेशन जारी हैं.

घटना की सूचना 12:14 बजे मिली

दमकल विभाग को बुधवार दोपहर करीब 12:14 बजे इस हादसे की सूचना मिली. इसके बाद, राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया ताकि मलबे में फंसे लोगों को निकाला जा सके. यह भी पढ़े: Building Collapsed: चंद सेकंड में स्कूल की जर्जर इमारत भरभराकर गिरी, बाल बाल बची महिला, हापुड़ का वीडियो आया सामने; VIDEO

 दरियागंज इलाके में इमारत गिरने से तीन की मौत

घायलों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया

हादसे के बाद पुलिस उपायुक्त (केंद्रीय) निधिन वलसन ने बताया कि घायलों को तुरंत इलाज के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर लोगों का इलाज जारी हैं. हादसे को लेकर उन्होंने कहा, "नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है और बचाव कार्य जारी है। तथ्यों की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.