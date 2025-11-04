VIDEO: घोड़ी पर बैठा दलित दूल्हा, साथ में मौजूद थी भारी भरकम पुलिस फ़ोर्स, जोधपुर जिले के गांव में सुरक्षा में निकली बारात

Jodhpur News: देश में आज भी जातिवाद और भेदभाव कम नहीं हुआ है. ऐसा ही एक मामला जोधपुर (Jodhpur) जिले में सामने आया है. जहांपर एक दुल्हे (Groom) की बारात पूरी पुलिस सुरक्षा (Police Security) के साथ में निकली. इस दौरान युवक घोड़ी पर चढ़ा था और उसके साथ बारातियों के साथ ही पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी था. ये घटना जोधपुर जिले के चौखा गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक़ नयापुरा चौखा की बाबा रामदेव कॉलोनी निवासी विक्रम मेघवाल की शादी रविवार को तय थी. बारात से पहले ही उनके भाई नरेंद्र मेघवाल ने थाने पहुंचकर शिकायत दी थी कि गांव के कुछ लोग दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने का विरोध कर सकते हैं.
विवाद की आशंका देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर @Report1Bharat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Madhya Pradesh: मंदसौर जिले में दलित दूल्हे की बारात पर पथराव, 6 घायल
पुलिस सुरक्षा में निकली दुल्हे की बारात
राजस्थान के जोधपुर में दलित दूल्हे विक्रम मेघवाल की बारात पुलिस सुरक्षा में निकाली गई। घोड़ी पर बैठाने को लेकर विरोध की आशंका के चलते पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। सुरक्षा के बीच बारात शांति से निकली। #Jodhpur #PoliceSecurity #Rajasthan #SocialEquality pic.twitter.com/26B1jOZh93
पुलिस फोर्स ने संभाली जिम्मेदारी
राजीव गांधी नगर थाना अधिकारी सुरेश पोटलिया और एडीसीपी (West) रोशन मीणा के नेतृत्व में पुलिस लाइन और थाना बल को मौके पर भेजा गया. शाम होते-होते कॉलोनी में सुरक्षा के लिए पुलिस (Police) का पहरा लगा दिया गया. जब विक्रम मेघवाल दूल्हे के वेष में निकले, तो उन्हें पुलिस की मौजूदगी में घोड़ी पर बिठाया गया.बारात के आगे-आगे थानाधिकारी और पुलिस जाप्ता चल रहा था, जबकि चारों ओर जवान तैनात थे. सुरक्षा व्यवस्था में महिला पुलिसकर्मियों की टीम भी शामिल थी. पूरी बारात पुलिस सुरक्षा में डीपीएस बाइपास स्थित एक रिसोर्ट तक पहुंची, जहां विवाह समारोह संपन्न हुआ.
शादी समारोह स्थल पर पहुंचे के बाद ली चैन की सांस
सुरक्षा व्यवस्था (Security Arrangement) के चलते बारात बिना किसी विवाद के सफलतापूर्वक संपन्न हुई. शादी समारोह स्थल तक पहुंचने के बाद दूल्हे के परिवार और रिश्तेदारों ने राहत की सांस ली.पुलिस के मुताबिक, अब तक विरोध करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन मामले की जांच जारी है.