Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का असर, राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की IMD की चेतावनी

Cyclone Montha Update (Photo : X)

Cyclone Montha: मौसम विभाग ने चक्रवात 'मोंथा' के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में तेज गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है. आईएमडी ने विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी भाग पर बना दबाव अब एक गहरे दबाव में बदल गया है, जिसके चक्रवात 'मोंथा' के प्रभाव में और विकसित होने की उम्मीद है. इससे राजस्थान सहित कई भारतीय राज्यों में भारी बारिश का एक नया दौर देखने को मिल रहा है. यह भी पढ़े: Cyclone Montha: आंध्र प्रदेश के तट से कल टकराएगा चक्रवाती तूफान मोंथा, इन इलाकों में रेड अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, चक्रवात मोन्था का प्रभाव 27 और 29 अक्टूबर के बीच सबसे अधिक रहेगा. इसके चलते राजस्थान के उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के विभिन्न जिलों में गरज और बिजली के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

वहीं, 30 अक्टूबर से मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है। रविवार को कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ सहित हाड़ौती क्षेत्र में मौसम की स्थिति अस्थिर रही। कोटा शहर दिन भर घने बादलों से घिरा रहा और धूप नहीं निकली. शाम को ठंडी हवाएं चलीं और हल्का कोहरा देखने को मिला, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई.

जबकि कोटा में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा की गति लगभग 5 किमी/घंटा रही.

कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में रविवार शाम लगभग 16 मिमी बारिश हुई थी। 15 मिनट तक हुई भारी बारिश से सड़कों में जलभराव हो गया था। रबी की फसल की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को बारिश से राहत मिली, हालांकि कटाई के लिए तैयार धान की कुछ फसलों को नुकसान पहुंचाया था.

बारां में रातभर रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रही, जबकि झालावाड़ के पनवाड़ कस्बे में दोपहर करीब 3.15 बजे गरज के साथ बूंदाबांदी हुई और उसके बाद 20 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई थी.

आईएमडी ने गहरे दबाव के क्षेत्र की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी है और निवासियों को आंधी-तूफान के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.