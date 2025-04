Ghibli Image रीपोस्ट करने पर IAS अधिकारी स्मिता सभरवाल के खिलाफ एक्शन, तेलंगाना पुलिस ने जारी किया नोटिस

साइबराबाद पुलिस ने तेलंगाना की प्रिंसिपल सचिव (युवाओं, पर्यटन और संस्कृति) आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस उन्होंने 31 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक गिब्ली इमेज रीपोस्ट करने के मामले में जारी किया है. यह इमेज हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित कांचा गाचिबोवली के ज़मीन के मुद्दे से जुड़ी थी.

गिब्ली इमेज में हैदराबाद विश्वविद्यालय के मशरूम रॉक के सामने कई बुलडोज़र खड़े हुए दिखाए गए हैं, और इसके साथ ही मोर और हिरण भी उपस्थित हैं. यह चित्र "Hi Hyderabad" नामक ट्विटर हैंडल द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसे स्मिता ने रीपोस्ट किया.

साइबराबाद पुलिस ने यह नोटिस बीएनएसएस की धारा 179 के तहत जारी किया है. सूत्रों के अनुसार, तेलंगाना पुलिस उन सभी लोगों को नोटिस जारी कर रही है जिन्होंने इस प्रकार की गिब्ली इमेज सोशल मीडिया पर पोस्ट की है.

FREE SPEECH - TELANGANA MODEL!

In probably a first, police booked a case against an IAS for a RETWEET!

Smitha Sabharwal, IAS, principal secretary of Youth Advancement, Tourism & Culture is the latest to be served notices by the Telangana police.

The Crime: She retweeted an… pic.twitter.com/5g5rTALYex

