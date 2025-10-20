VIDEO: दिवाली में अपने शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर लगी लंबी लाइन, सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की भीड़ देखकर हो जाएंगे हैरान

Credit(X,@Khushi75758998)

सूरत, गुजरात: दिवाली (Diwali) और छठ पूजा होने के कारण ट्रेनों में काफी भीड़ है. सूरत के उधना रेलवे स्टेशन के बाहर का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की रात रात भर से लोग कई किलोमीटर की लाइन में खड़े है. रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं और ट्रेनों में जनरल की तो बात छोड़िए, स्लीपर और एसी कोच में भी लोग खचाखच भरें हुए है. ये वीडियो 19 अक्टूबर का बताया जा रहा है. सूरत और उधना ही नहीं, मुंबई, दिल्ली समेत बड़े शहरों का यही हाल है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्रेन में पहुंचकर यात्रियों से बात की थी.

उधना रेलवे स्टेशन के बाहर भारी भीड़

सूरत में हजारों यात्रियों ने सड़क पर बिताई रात

गुजरात के सूरत और उधना स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ (Crowd of Passengers) इतनी बढ़ गई कि हजारों लोगों को टिकट होने के बावजूद ट्रेन में जगह नहीं मिली. कई परिवार बच्चों और बुजुर्गों के साथ स्टेशन के बाहर रातभर सड़क पर ही ठहरे रहे. स्टेशन के बाहर यात्रियों की कतारें दो किलोमीटर से ज्यादा लंबी नजर आईं.पश्चिम रेलवे ने स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने और कई ट्रेनों में बोगियां जोड़ने का निर्णय लिया है. अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के कारण अप्रत्याशित भीड़ उमड़ी है, लेकिन हर संभव कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा सके.

सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर कार्रवाई

रेल मंत्री (Railway Minister) अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रेनों को लेकर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे केवल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से ही जानकारी प्राप्त करें.