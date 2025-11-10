Buldhana Shocker: कांग्रेस नेता ने पत्नी को जलाने का किया प्रयास, विवाद के बाद डाला था पेट्रोल, बुलढाना जिले के चिखली की राजनीति में मची हलचल

(Photo Credits File)

Buldhana News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के बुलढाना (Buldhana) जिले के चिखली में एक दिल दहलादेनेवाली घटना सामने आई है. जहांपर चिखली शहर युवक के कांग्रेस के अध्यक्ष पर आरोप है की उन्होंने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की. इस घटना के बाद चिखली की राजनीति में हलचल मच गई है. इस घटना के बाद कांग्रेस (Congress) नेता पर मामला दर्ज किया गया है.चिखली शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष विशाल काकड़े पर अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश करने का आरोप लगा है.

बताया जा रहा है कि यह घटना पति-पत्नी के बीच लगातार चल रहे घरेलू विवाद और अनैतिक संबंधों के शक के चलते हुई. ये भी पढ़े:Buldhana Road Accident: अपनी साइड से पैदल जा रहे पुलिस पाटिल को पीछे आ रही तेज रफ़्तार कार ने उड़ाया, सिर पर मार लगने से हुई मौत-Video

कैसे हुआ विवाद?

घटना रविवार की बताई जा रही है.पुलिस (Police) के मुताबिक, उस दिन विशाल और उनकी पत्नी नमिता काकड़े के बीच किसी निजी बात को लेकर झगड़ा हुआ था.बहस के दौरान विशाल के फोन पर एक महिला का कॉल आया.जब पत्नी ने उस कॉल के बारे में पूछा, तो विशाल को गुस्सा आ गया. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ी कि विशाल ने पत्नी को कमरे में बंद कर दिया और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की.नमिता ने समय रहते समझदारी दिखाई. उन्होंने पास रखे पानी से अपनी जलती साड़ी बुझा ली और खुद को किसी तरह बचा लिया. इसके बाद वे सीधे चिखली पुलिस स्टेशन पहुंचीं और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी.

पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज किया

पत्नी की शिकायत के आधार पर चिखली पुलिस (Police) ने युवक कांग्रेस अध्यक्ष विशाल काकड़े समेत दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच होगी.स्थानीय निकाय चुनावों के बीच इस घटना ने राजनीतिक माहौल में खलबली मचा दी है. युवक कांग्रेस के पदाधिकारी पर लगे इतने गंभीर आरोपों से पार्टी की छवि को झटका लगा है.