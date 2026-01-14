Weather Forecast Today, January 14: उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, January 14: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर भारत के बड़े हिस्से भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में हैं. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है. हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले दो से तीन दिनों के बाद शीतलहर के प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है.। वहीं, उत्तर-पश्चिमी भारत और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले पांच-छह दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है.

दिल्ली- NCR में छाया कोहरा

देश की राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 6°C और अधिकतम तापमान 16°C के आसपास रहने का अनुमान है. सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता (Visibility) कम रह सकती है. हालांकि, दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने से राहत की उम्मीद है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, January 12: उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली ठंड का ‘ऑरेंज अलर्ट’, दक्षिण में बारिश की चेतावनी; जानें अपने शहर के मौसम का हाल

मुंबई में ठंड का ख़ास असर नहीं

मुंबई में ठंड का कोई खास असर नहीं है. आज शहर का अधिकतम तापमान 30°C और न्यूनतम तापमान 22°C से 24°C के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। तटीय हवाओं के कारण मौसम काफी सुहावना बना हुआ है.

पहाड़ी राज्य: शिमला में बर्फबारी का इंतज़ार

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज न्यूनतम तापमान 3°C के आसपास दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) 15 जनवरी की रात से हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिससे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनेगी। आज शिमला में मौसम शुष्क और साफ रहने की उम्मीद है.

बेंगलुरु और चेन्नई: दक्षिण भारत का हाल

बेंगलुरु में आज सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला, लेकिन दिन भर मौसम साफ रहेगा। यहां न्यूनतम तापमान 15°C के करीब बना हुआ है। वहीं, चेन्नई में बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। तापमान 23°C से 28°C के बीच रहने का अनुमान है.

कोलकाता और हैदराबाद: शुष्क रहेगा मौसम

कोलकाता में आज सुबह हल्की धुंध रही, लेकिन दोपहर तक आसमान साफ हो जाएगा। यहां न्यूनतम तापमान 13°C के आसपास है. हैदराबाद में भी मौसम शुष्क बना हुआ है और बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

प्रमुख शहरों का संभावित तापमान (14 जनवरी):

शहर न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान स्थिति दिल्ली 6°C 16°C शीतलहर / कोहरा मुंबई 22°C 30°C बादल / सुहावना शिमला 3°C 14°C साफ आसमान कोलकाता 13°C 27°C धुंध / साफ बेंगलुरु 15°C 28°C हल्का कोहरा चेन्नई 23°C 28°C आंशिक बादल

अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, 15 जनवरी के बाद तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने से ठंड से हल्की राहत मिल सकती है। हालांकि, पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों के तापमान में फिर से उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.