Coimbatore Rape Case: सीएम स्टालिन का सख्त निर्देश, एक महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करे पुलिस

चेन्नई, 4 नवंबर : कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (International Airport) के पास एक स्नातकोत्तर कॉलेज छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपियों को पकड़ लिया गया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन (M.K. Stalin) ने मंगलवार को पुलिस को एक महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करने और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का निर्देश दिया. सीएम स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कोयंबटूर में उस जवान लड़की के साथ जो हुआ, वह बहुत ही अमानवीय है; ऐसे बेरहम अपराधों की निंदा करने के लिए कोई भी कड़े शब्द काफी नहीं हैं. इस मामले में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है. मैंने पुलिस को एक महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले."

उन्होंने बताया, "इसके अलावा, सभी फील्ड में हमारी महिलाएं जो तरक्की करेंगी, उसी से ऐसे बिगड़े हुए जानवरों की दबंगई वाली सोच खत्म होगी; यह हमें एक पूरी तरह से प्रोग्रेसिव समाज बनने का रास्ता दिखाएगा!" इससे पहले पुलिस ने मंगलवार सुबह तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मदुरै की रहने वाली 21 वर्षीय पीड़िता कोयंबटूर के एक निजी कला महाविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की छात्रा है. वह एक निजी छात्रावास में रहती थी और रविवार को ओंदीपुदूर निवासी अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी. उन्होंने अपनी कार एयरपोर्ट के पीछे पृथ्वीवन नगर में खड़ी की थी और बातचीत कर रहे थे, तभी रात करीब 11 बजे यह भयावह घटना घटी. तीन अज्ञात लोग उनके पास आए और उन्हें कार से बाहर निकलने को कहा. जब उन्होंने भागने की कोशिश की, तो उन्होंने खिड़की तोड़ दी और उसके दोस्त पर हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया.

इसके बाद, वे छात्रा को चाकू की नोक पर पास एक घने जंगल में घसीट ले गए और बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया. जब उसके दोस्त को रात लगभग 2 बजे होश आया, तो उसने आपातकालीन हेल्पलाइन पर कॉल करके पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया और पीड़िता लगभग एक किलोमीटर दूर गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली. लड़की का इलाज कोयंबटूर सरकारी अस्पताल में चल रहा है.