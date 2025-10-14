CM योगी ने दिया दिवाली का बोनस का गिफ्ट, जानें हर कर्मचारी को कितना पैसा देगी यूपी सरकार

लखनऊ: दीपावली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. सीएम ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है. इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है. सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा. यह बोनस 30 दिनों की परिलब्धियों के आधार पर होगा. इसकी अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है, जबकि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपये का लाभ मिलेगा.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने X पर लिए अपने पोस्ट में लिखा कि 'यह बोनस कर्मचारियों की मेहनत, निष्ठा और योगदान के प्रति सम्मान है. उन्होंने बताया कि राज्य की प्रगति में कर्मचारियों की भूमिका अहम है, और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मेहनती कर्मचारियों को समय पर प्रोत्साहन और सहयोग मिले.'
CM योगी बोले- मेहनत और निष्ठा का सम्मान है यह बोनस
दीपावली के पावन पर्व से पूर्व प्रदेश के 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस प्रदान किया जाएगा।
वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक के कार्मिकों को 30 दिन की परिलब्धियों के आधार पर प्रति पात्र कर्मचारी ₹6,908 तक का बोनस प्राप्त होगा।
कर्मचारियों की निष्ठा, परिश्रम और योगदान के प्रति…
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 14, 2025
लगभग 15 लाख कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा
इस योजना से करीब 14.82 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. सरकार पर कुल 1,022 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि बोनस का भुगतान दीपावली से पहले कर्मचारियों के खातों में कर दिया जाए.
किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
- राज्य सरकार के पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक).
- राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी.
- स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों में कार्यरत कार्यप्रभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी.
योगी सरकार में कर्मचारियों को सौगात
योगी सरकार समय-समय पर कर्मचारियों के हित में कदम उठाती रही है. हाल ही में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद यह दूसरा बड़ा फैसला है. इससे कर्मचारियों के उत्साह में और बढ़ोतरी होगी.
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के विकास में हर कर्मचारी की भूमिका अहम है. सरकार का प्रयास है कि कोई भी कर्मचारी अपने परिश्रम के फल से वंचित न रहे. इसी सहयोग से ‘समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ का सपना साकार हो रहा है.