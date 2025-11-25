महाराष्ट्र के वसई में क्लोरीन गैस लीकेज से हड़कंप, एक की मौत, कई लोग अस्पताल में भर्ती; क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई पश्चिम के दिवान मान इलाके में मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब वसई-विरार नगर निगम (VVMC) के पानी के टैंक में इस्तेमाल होने वाले क्लोरीन सिलेंडर से अचानक जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया. कुछ ही मिनटों में आसपास के इलाकों में तेज बदबूदार धुआं फैल गया, जिससे स्थानीय लोग सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत करने लगे. इस खतरनाक हादसे में करीब 10 से 15 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया. फिलहाल बाकी लोगों का उपचार जारी है.
कैसे हुआ रिसाव?
VVMC के पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले क्लोरीन सिलेंडर में अचानक लीकेज हो गया. सिलेंडर से निकल रही जहरीली गैस कुछ ही मिनटों में हवा में घुलकर आसपास के घरों और दुकानों तक फैल गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि गैस फैलते ही कई लोग चक्कर खाने लगे, उल्टी जैसा महसूस हुआ और कुछ की आंखों में तेज जलन शुरू हो गई.
फायर ब्रिगेड की तेज कार्रवाई
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. पूरी सुरक्षा पहनकर जवानों ने लीक हो रहे सिलेंडर को सावधानी से उठाकर इलाके से दूर ले जाकर निष्क्रिय किया. अधिकारियों ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आसपास के क्षेत्रों में गैस का कोई खतरा नहीं है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है, घबराएं नहीं, लेकिन अनावश्यक रूप से इलाके में न जाएं.
वसई में हुए क्लोरीन रिसाव ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया है. हालांकि प्रशासन ने कहा है कि स्थिति अब सुरक्षित है, लेकिन आसपास के लोगों का डर कम नहीं हुआ है.