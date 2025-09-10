Maharashtra Students Free ST Bus Passes: महाराष्ट्र सरकार से छात्र भारती संगठन की मांग, प्रदेश के सभी छात्रों को मिले मुफ्त ST बस पास

(Photo Credits WC)

Maharashtra Students Free ST Bus Passes: छात्र संगठन छात्र भारती (Student Organisation Chatra Bharti) ने महाराष्ट्र सरकार से सभी छात्रों के लिए मुफ्त स्टेट ट्रांसपोर्ट (ST) बस पास देने की मांग की है. संगठन का कहना है कि ग्रामीण और किसान परिवारों के बच्चे स्कूल-कॉलेज जाने के लिए बसों पर निर्भर हैं, लेकिन पास की कमी और अपमानजनक व्यवहार उनकी शिक्षा में बाधा बन रहा है. इसमे सरकार छात्रों को मूत में फ्री बस पास दे. ताकि वे स्कोल आने जानें के लिए मूत में यात्रा कर सकें.

छद्डा तालुका की घटना

दरअसल हाल ही में छद्डा तालुका में एक पांचवीं कक्षा के छात्र, बादल राजाराम बरेला, को बस पास खत्म होने के कारण बारिश में एसटी बस से उतार दिया गया. उसे 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचना पड़ा. इस घटना को 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बस कंडक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे छात्र भारती नाराज है. यह भी पढ़े: Maratha Quota Agitation: महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के दौरान हिंसा, ST बस सेवाएं निलंबित, जालना पहुंचे विपक्षी नेता

परिवहन मंत्री पर निशाना

छात्र भारती ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Transport Minister Pratap Sarnaik) पर भी सवाल उठाए. संगठन ने आरोप लगाया कि सरनाईक ने अपने नाती के लिए स्कूल जाने के लिए 65 लाख की टेस्ला कार गिफ्ट की, जबकि लाखों ग्रामीण और आदिवासी छात्र परिवहन के लिए जूझ रहे हैं. संगठन के अध्यक्ष रोहित ढाले ने खुले पत्र में लिखा, "एक दादाजी का अपने नाती की इच्छा पूरी करना समझ में आता है, लेकिन मंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि ग्रामीण और आदिवासी छात्रों की शिक्षा परिवहन समस्याओं के कारण बाधित न हो.

छात्र भारती मांगें और सुझाव

मुफ्त पास : सभी छात्रों को मुफ्त एसटी बस पास दिए जाएं।

सख्त निर्देश : परिवहन कर्मचारियों को छात्रों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए निर्देश.

जांच और कार्रवाई: छद्डा घटना में शामिल कंडक्टर पर तत्काल कार्रवाई.

ढाले ने कहा, "मंत्री जी ने अपने नाती की इच्छा पूरी की, अब समय है कि वे लाखों छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करें, जो शिक्षा के लिए बसों पर निर्भर हैं.

महाराष्ट्र में पहले से ही "पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर" योजना के तहत 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त पास दिए जा रहे हैं. जून 2025 में शुरू हुई "एसटी पास डायरेक्टली टू योर स्कूल" योजना के तहत 5.21 लाख छात्रों को पास दिए गए. लेकिन, ग्रामीण क्षेत्रों में बस रद्द होने और कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायतें बनी हुई हैं.