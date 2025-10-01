DA Hike: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली पर जेब होगी भारी, कितनी मिलेगी अतिरिक्त रकम

DA-Hike

DA Hike update: दीपावली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बुधवार को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब डीए और डीआर की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और जुलाई, अगस्त और सितंबर के एरियर्स (Arrears) अक्टूबर के वेतन के साथ कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में आएंगे.

इसका लाभ लगभग 1.16 करोड़ लोगों को मिलेगा, जिनमें 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स शामिल हैं.

आपके बजट पर इसका असर

सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन में यह वृद्धि सीधे असर डालेगी. उदाहरण के तौर पर, 30,000 रुपये बेसिक पे (Basic Pay) वाले कर्मचारियों को अब 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, जबकि 40,000 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारियों को 1,200 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी मिलेगी. तीन महीनों के एरियर्स को मिलाकर यह राशि 2,700 से 3,600 रुपये तक पहुंच सकती है, जो त्योहारों के समय खरीदारी, मिठाइयों और उत्सव में सहायक साबित होगी.

डीए क्यों बढ़ाया जाता है?

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत हर साल जनवरी और जुलाई में दो बार संशोधित किए जाते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत का असर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आमदनी पर कम पड़े. डीए और डीआर की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए बनाए गए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है. हालांकि, अक्सर इन संशोधनों की घोषणा समय पर नहीं हो पाती, इसलिए पिछली अवधि का अतिरिक्त भुगतान यानी एरियर्स अगले वेतन के साथ किया जाता है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को पीछे रह गए पैसे का लाभ भी मिल सके.

7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम वृद्धि

विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, कि यह 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अंतिम महंगाई भत्ता वृद्धि है. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की संभावना जनवरी 2026 से शुरू होने की है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में नई समीक्षा लाएगा.

इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय से पहले त्योहारी बोनस मिल गया है. अक्टूबर के वेतन के साथ यह वृद्धि उनके खर्च और त्योहारी तैयारियों में मदद करेगी, जिससे इस साल दशहरा और दिवाली का उत्सव और भी खास बन जाएगा.