VIDEO: सीधी जिले के हॉस्पिटल में घूम रहे है मवेशी, बेड पर बैठे है कुत्ते, सरकारी सिस्टम की पोल खोलता वीडियो आया सामने

सीधी, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सरकारी हॉस्पिटलों (Government Hospitals) की हालत काफी खराब है. कही पर डॉक्टर नहीं है तो कही पर हॉस्पिटल जरुरी संसाधन नहीं है. लेकिन अब सीधी जिले के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (Community Health Center) का एक वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है.हॉस्पिटल के भीतर मरीज कम और मवेशी (Cattle) ज्यादा दिखाई दे रहे है. जगह जगह पर हॉस्पिटल के भीतर मवेशी खड़े है और वह आराम से हॉस्पिटल के भीतर घूम रहे है. इसके साथ ही अंदर बेड पर कुत्ते बैठे हुए है. डॉक्टर कर्मचारी हॉस्पिटल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और नाही कोई स्टाफ दिखाई दे रहा है.
इस वीडियो के सामने आने के बाद मंच से जो बड़े बड़े दावें करते है, उनकी पोल इस वीडियो ने खोल दी है. इस वीडियो (Video)को सोशल मीडिया X पर @NewsPlus_21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Jhansi Shocker: इंसानों के अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे घोड़े? नजारा देख भाग खड़े हुए मरीज, डॉक्टर्स के भी छूटे पसीने
सरकारी हॉस्पिटल में घूम रहे है मवेशी
Watch | सीधी ज़िले के सरकारी अस्पताल की चौंकाने वाली तस्वीरें – जहां वार्ड में मवेशी और कुत्ते घूमते नजर आते हैं। मरीजों की हालत बिगड़ रही है और संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है।#SidhiHospital #MadhyaPradeshNews #StrayCattle #Hospital pic.twitter.com/Qm5PXk6mOb
— NewsPlus21 (@NewsPlus_21) September 7, 2025
हॉस्पिटल को लेकर प्रशासन की लापरवाही
ये मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले (Sidhi District) के रामपुर नैकिन के सामुदायिक स्वास्थ केंद्र (Community Health Center) का है. यहांपर मरीज का आना जाना शुरू है और इसके साथ ही हॉस्पिटल के भीतर मवेशी भी घुमते हुए नजर आ रहे है. बताया जा रहा है कुछ महीने पहले वार्ड में मरीज के बेड पर कुत्ते के बैठने की घटना भी सामने आई थी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. हॉस्पिटल को लेकर सीनियर अधिकारियों ने नोटिस जारी किया था. लेकिन इसके बाद भी हॉस्पिटल के हालात नहीं बदले.
लोगों का आरोप
स्थानीय लोगों ने मेडिकल ऑफिसर (Medical Officer) पर आरोप लगाया है की मैडम कभी हॉस्पिटल ही नहीं आती है और सीधी से काम करती है. जिसके कारण हॉस्पिटल में अव्यवस्था है. इस वीडियो के सामने आने के बाद अब लोगों ने हॉस्पिटल के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है.