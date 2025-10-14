Bhagwan Valmiki Remarks: भगवान वाल्मीकि पर टिप्पणी का मामला, आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप और ग्रुप चेयरमैन अरुण पुरी के खिलाफ पंजाब में केस दर्ज

Case Against Aaj Tak Anchor Anjana Om Kashyap-Group Chairman Aroon Purie: भगवान वाल्मीकि जी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज तक न्यूज़ चैनल की एंकर और मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप, इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ अरुण पुरी और लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड (इंडिया टुडे ग्रुप) के खिलाफ लुधियाना पुलिस ने केस दर्ज किया है.

चौधरी यशपाल की शिकायत पर केस दर्ज

यह एफआईआर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज (BHAVADHAS) के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल की शिकायत पर दर्ज की गई है। चौधरी यशपाल लुधियाना के मोहल्ला घाटी वाल्मीकि के निवासी हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, “हम अंजना कश्यप की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं. उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर संत वाल्मीकि के खिलाफ जो शब्द कहे, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

BHAVADHAS के मुख्य संयोजक और आम आदमी पार्टी नेता विजय दानव, जो पंजाब सरकार के दलित विकास बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ने कहा, “हम चाहते हैं कि अंजना कश्यप को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी का अपमान किया है और हमारे समुदाय की भावनाएं आहत की हैं.

इन धाराओं में केस दर्ज हुआ?

एफआईआर में अंजना ओम कश्यप, अरुण पुरी और चैनल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों) और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(v) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस की प्रतिक्रिया

थाना डिवीजन नंबर 4 के एसएचओ गगनप्रीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी जाएगी, जैसा कि एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार होता है। फाइल लुधियाना पुलिस कमिश्नर कार्यालय को भेजी जा चुकी है.

लुधियाना पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने क्या कहा

वहीं लुधियाना पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने कहा, “कानूनी राय लेने के बाद ही मामला दर्ज किया गया है। कम से कम 13 दलित/एससी संगठनों ने शिकायत दी थी कि एंकर द्वारा शो में प्रयुक्त भाषा और लहजा अपमानजनक और अनुचित था। जांच अभी जारी है.

मामले में अंजना ओम कश्यप और चैनल की सफाई

मामलेमे अंजना ओम कश्यप और चैनल की तरफ से सफाई दी गई है. अंजना ओम कश्यप ने बयान जारी कर कहा. “टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड लुधियाना में दर्ज एफआईआर में लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है. यह कार्यक्रम पूरी तरह संतुलित, तथ्यात्मक और पत्रकारिता की आचार संहिता का पालन करते हुए किया गया था, जिसमें किसी भी धर्म या समुदाय के प्रति कोई असम्मान नहीं दिखाया गया.

सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक और काट-छांट किए गए क्लिप वायरल किए गए हैं, जो कार्यक्रम की वास्तविकता और मंशा को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। हम इन भ्रामक वीडियो को तुरंत हटाने की मांग करते हैं.

टीवी टुडे नेटवर्क हमेशा से संपादकीय ईमानदारी और सभी धर्मों के प्रति सम्मान बनाए रखने में विश्वास करता है और इन झूठे व गलत आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया में है.