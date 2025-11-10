Baghpat: टोल मांगने पर दबंगों ने टोल प्लाजा पर मचाया उत्पात, कर्मियों को जमकर पीटा, बूथ और कुर्सियां तोड़ी, बागपत का VIDEO आया सामने

Assault on employees at toll plaza (Credit-@bstvlive)

Baghpat News: बागपत (Baghpat) जिले में बालैनी टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया और कर्मचारियों के साथ मारपीट. इस दौरान उन्होंने टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़ की.बताया जा रहा है की दो कारों में सवार कुछ युवकों ने टोल शुल्क मांगे जाने पर टोल कर्मचारियों से गाली-गलौज और मारपीट की. यह पूरी घटना प्लाजा पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है।टोल कर्मचारियों ने बताया कि दोनों गाड़ियों में सवार युवक टोल देने से इंकार कर रहे थे.जब उन्हें रोका गया, तो उन्होंने कर्मचारियों से बहस शुरू कर दी और देखते ही देखते विवाद हिंसक रूप ले लिया. हमलावर युवकों ने टोल कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. जान बचाने के लिए कई कर्मचारी मौके से दूर भागे.

इस दौरान आरोपियों ने बैरियर, शीशे, कंप्यूटर और कुर्सियों को भी तोड़ डाला. करीब आधे घंटे तक प्लाजा पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @bstvlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Meerut: टोल प्लाजा पर सेना के जवान से बर्बरता, खंभे से बांधकर की पिटाई; 4 आरोपी गिरफ्तार

टोल बूथ पर तोड़फोड़

मारपीट में कर्मचारी हुए घायल

हमले में टोल मैनेजर समेत कई कर्मचारी (Employee) घायल हो गए.सभी को उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, सभी घायलों की हालत अब स्थिर है.घटना की जानकारी मिलते ही बालैनी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की. पुलिस ने टोल प्लाजा का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज जब्त कर लिया है और वाहनों के नंबर प्लेट के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है. टोल प्रबंधन ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन

पुलिस (Police) अधिकारियों ने बताया कि दोषियों की पहचान जल्द कर ली जाएगी और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.