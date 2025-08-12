Visakhapatnam Bus Stand Accident: ब्रेक फेल होने पर बस चालक ने स्टैंड पर बैठे यात्रियों को कुचला, 1 महिला की मौत, विशाखापट्टनम का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@ITamilTVNews)

विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश: विशाखापट्टनम के बस स्टैंड पर एक भीषण हादसा सामने आया है. जहांपर एक बस स्टैंड के भीतर अंदर ही अनियंत्रित हो गई और सीधे जाकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई. जिसके कारण एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक की पहचान विजयनगरम जिले के पोथनापल्ली गांव की जी. मुत्यालम्मा के रूप में हुई है. वह अपनी बेटी के गाजुवाका स्थित घर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थीं और गांव लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही थीं. इस दौरान बस स्टैंड पर बस का ब्रेक फेल हो गया और बस ने महिला को कुचल दिया. इस घटना के बाद बस स्टैंड पर काफी अफरा तफरी मची रही.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @ITamilTVNews नामा के हैंडल से शेयर किया गया है.

बस ने महिला को कुचला

ब्रेक फेल होने से हादसा

पुलिस के अनुसार, हादसा आरटीसी बस के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ. जानकारी के मुताबिक, पालासा-विशाखापट्टनम मार्ग पर चल रही बस अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे प्लेटफार्म पर चढ़ गई, जिससे वहां खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए. घायल व्यक्ति को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

बस स्टैंड पर अफरा-तफरी का माहौल

अचानक हुए इस हादसे से बस स्टेशन पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही आरटीसी अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.