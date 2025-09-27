VIDEO: डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा को नहीं पहचान पाया बस कंडक्टर, पता चलने पर पैर छुए, राजस्थान के टोंक का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@indianlett31083)

टोंक, राजस्थान: राजस्थान (Rajasthan) के टोंक बस स्टैंड (Tonk Bus Stand) पर उस समय अचानक ऐसा कुछ दिखाई दिया. जिसके कारण लोग भी हैरान हो गए. दरअसल राज्य के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा (Deputy CM Premchand Bairwa) एक रोडवेज बस में चढ़ गए. लेकिन उन्हें कंडक्टर ने पहचाना ही नहीं.शुक्रवार को राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा अचानक टोंक बस स्टैंड पहुंचे और निरीक्षण के दौरान एक रोडवेज बस में चढ़ गए. बस में प्रवेश करते ही कंडक्टर ने उनसे सामान्य यात्री समझकर पूछा ,'कहां जाना है, कितने टिकट चाहिए? इस पर पीछे से एक कार्यकर्ता ने बताया कि वे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं. यह सुनकर कंडक्टर ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया.

इसका वीडियो (Video)सोशल मीडिया X पर @indianlett31083 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

डिप्टी सीएम को कंडक्टर ने नहीं पहचाना

डिप्टी सीएम ने यात्रियों से की बातचीत

इसके बाद बस के भीतर डिप्टी सीएम (Deputy CM) ने यात्रियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और यात्रा अनुभव के बारे में पूछा. कुछ समय रुकने के बाद वे बस से उतर गए और बस स्टैंड परिसर का निरीक्षण करने लगे.निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड की गंदगी और अव्यवस्था देखकर उपमुख्यमंत्री ने नाराज़गी जताई और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को और गति दी जानी चाहिए.

झाड़ू उठाकर सफाई भी की

इस दौरान बैरवा ने खुद झाड़ू उठाकर बस स्टैंड (Bus Stand) की सफाई भी की और यह संदेश दिया कि सफाई केवल अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन बनना चाहिए. उन्होंने रोडवेज प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलें और नियमित रूप से साफ-सफाई होती रहे.