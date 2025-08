Karnataka Road Accident: 2 बसों के बीच चकनाचूर हुआ ऑटो रिक्शा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हुआ भीषण हादसा, एक्सीडेंट का वीडियो आया सामने; VIDEO

चित्रदुर्ग, कर्नाटक: कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर ट्रैफिक के बीच एक ऑटो रिक्शा जा रहा होता है और इसके सामने एक बस होती है और इसी दौरान पीछे से एक दूसरी बस आती है और ऑटो रिक्शा को टक्कर मार देती है. इस दौरान ऑटो रिक्शा सामने की बस से टकराते हुए चकनाचूर हो जाता है. लेकिन इसमें सबसे चौंकानेवाली बाते ये है की ऑटो रिक्शा में सवार सभी लोगों की जान बच गई और सभी को चोटें आई है और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया गया है. यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज़ रफ्तार बस ऑटो के पीछे से टकराई. पहले से सामने चल रही दूसरी बस और पीछे से आई बस के बीच ऑटो बुरी तरह फंस गया और लगभग चकनाचूर हो गया.सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे कुछ सेकंड में यह हादसा हुआ और ऑटो पूरी तरह पिस गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @KP_Aashish नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

ऑटो रिक्शा को बस ने मारी टक्कर

A speeding private bus hit an auto from behind on Head Post Office Road in Chitradurga. Four Victims were rushed to the district hospital. CCTV footage shows the brutal impact.Police are investigating. #Karnataka pic.twitter.com/Q1Rzqisjzg

— Ashish (@KP_Aashish) August 5, 2025