Bihar Sharif Clock Tower: '₹40 लाख में बना और चार दिन में खराब': बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी के क्लॉक टावर पर बवाल, उद्घाटन से पहले ही बंद हो गई घड़ी? (Watch Video)

Bihar Sharif Clock Tower: बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रहे घंटाघर को लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हो रहा है. लोग दावा कर रहे हैं कि 40 लाख रुपये की लागत से बना नाला रोड का घंटाघर उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर ही खराब हो गया. एक यूजर ने दो तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि बिहारशरीफ में बने इस घटिया, रंगीन और अधूरे घंटाघर की घड़ी बंद हो गई है.

एक अन्य पोस्ट में कहा गया, "चोरी के कारण घड़ी खराब हो गई है. कुछ अज्ञात लोगों ने टावर की वायरिंग का केबल चुरा लिया है, जिसे फिर से लगाया जाएगा. घंटाघर का उद्घाटन तभी होगा जब इसका निर्माण पूरी तरह से पूरा हो जाएगा."

🚨 ₹40 lakh Clock Tower in Bihar Sharif, built under the Smart City project, stopped working the very next day of inauguration!

Can you imagine the level of corruption?

Modi’s flop schemes list is longer than any Bollywood actor’s filmography:

Smart City, Skill India, Swachh… pic.twitter.com/lAldGwV60p

— Chikku (@imChikku_) April 7, 2025