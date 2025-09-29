Karur Stampede: चेन्नई में टीवीके पार्टी अध्यक्ष और अभिनेता विजय को बम धमकी का मेल, जांच में निकली अफवाह

Vijay’s Karur rally stampede (Photo- @Venkatsinivasan/X)

चेन्नई, 28 सितंबर : चेन्नई शहर (Chennai city) के नीलनकरै इलाके में टीवीके (तमिलगा वेत्री कझगम) पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता विजय (Actor Vijay) के घर पर बम धमकी से हड़कंप मच गया. विजय को धमकी भरे ईमेल भेजे गए. जानकारी के अनुसार, धमकी भरे ईमेल मिलने के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी. बम निष्पादन विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया, जो स्निफर डॉग्स की मदद से विजय के घर का पूरी तरह से जांच-पड़ताल करने लगी. स्निफर डॉग्स की मदद से पूरे परिसर और आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया गया.

पुलिस ने पूरे इलाके को भी घेर लिया था ताकि जांच में कोई बाधा न आए और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इलाके में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई. सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई कई घंटों तक चली. अंत में, सभी जांचों के बाद कोई संदिग्ध या खतरनाक वस्तु नहीं मिली. अधिकारियों ने साफ किया कि भेजा गया धमकी वाला ईमेल केवल एक धोखा (हॉक्स) था, जिसका मकसद अफरातफरी फैलाना था. यह भी पढ़ें :TVK चीफ Vijay को बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी ने Karur भगदड़ के लिए बताया जिम्मेदार; तलाश में जुटी पुलिस और खोजी कुत्ते

यह धमकी ईमेल किसने और क्यों भेजी, इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस की साइबर सेल इस मामले की तहकीकात कर रही है, ताकि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जा सके. बता दें कि शनिवार को तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष विजय की चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे.