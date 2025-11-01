BMC Ashray Yojana: बीएमसी का सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफ़ा, आश्रय योजना के तहत 12,000 घरों में 512 नए मकान दिसंबर 2025 तक उपलब्ध कराएगी

Credit-(Wikimedia commons)

BMC Ashray Yojana: बृहन्मुंबई नगर पालिका (बीएमसी) में सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ा तोहफ़ा देने जा रही है. आश्रय योजना के तहत 12,000 घरों में दिसंबर 2025 तक लगभग 512 घर उपलब्ध कराए जाएंगे. इन घरों का आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा. BMC के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग के एक अधिकारी के अनुसार उम्मीद है कि 30 जून, 2028 तक ये घर सफाई कर्मचारियों को दिए जायेंगे.

सफाई कर्मचारियों को BMC का तोहफा

दरअसल में, मुंबई में वर्तमान में BMC के पास सफाई कर्मचारियों के 46 क्वार्टर हैं, जिनमें से 30 क्वार्टरों का पुनर्विकास आश्रय योजना के तहत किया जाना है. 2021 में, BMC की स्थायी समिति ने निम्न वार्डों में सफाई कर्मचारियों के क्वार्टर के पुनर्विकास के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, उनके नाम है. यह भी पढ़े: Mumbai MHADA Lottery Update 2025: मुंबई के बीएमसी के कर्मचारियों का घर का सपना 12 लाख रूपए में होगा पूरा, 4,700 घरों के लिए लॉटरी, सोमवार से कर सकते है आवेदन, जानें डिटेल्स

इन वार्ड में रहा है घर

N वार्ड (चिराग नगर)

L वार्ड (लायन्स गार्डन)

S वार्ड (अमरपाली बिल्डिंग)

T वार्ड (गैकवाड नगर)

P-साउथ वार्ड (मीठा नगर, प्रगति नगर)

मध्य-2026 तक 3,500 और यूनिट्स तैयार होंगे

BMC से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, "सरदार नगर रावली कैंप, कालपाक प्लॉट, रावली ट्रांज़िट कैंप, N M जोशी रोड, A B नई रोड, यारी रोड, प्रगति नगर, मीठा नगर, JP नगर, अकुर्ली रोड, बाभाई नाका, वामनवाडी सिंधी सोसाइटी और चिराग नगर में 512 घर दिसंबर 2025 तक उपलब्ध कराए जाएंगे। इन घरों का आवंटन इन क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा.