BMC Election Results 2026: नतीजे कब आएंगे, कितने बजे होगी गिनती और कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग, पूरी जानकारी

मुंबई, 15 जनवरी: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 के लिए आज, 15 जनवरी को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है. अब सभी की निगाहें कल यानी शुक्रवार, 16 जनवरी को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने पुष्टि की है कि मुंबई की 227 वार्डों के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे. वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शुरुआती रुझान दोपहर 12 से 2 बजे के बीच सामने आने की उम्मीद है. अंतिम परिणाम देर शाम तक साफ हो जाएंगे. महाराष्ट्र निकाय चुनाव: दोपहर 1:30 बजे तक मुंबई में 30% मतदान, पुणे और नागपुर में भी बढ़ी वोटिंग की रफ्तार

BMC Election Results 2026: अहम समय-सारणी

मुंबई में बनाए गए अलग-अलग काउंटिंग सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी.

मतगणना की तारीख: शुक्रवार, 16 जनवरी

शुरू होने का समय: सुबह 10 बजे

प्रारंभिक रुझान: दोपहर 12 से 2 बजे के बीच

अंतिम नतीजे: देर शाम तक आने की संभावना

अधिकारियों के अनुसार, बीएमसी के साथ-साथ महाराष्ट्र की 28 अन्य नगर निगमों के नतीजों की गिनती भी इसी दिन होगी, जिससे यह दिन राज्य की शहरी राजनीति के लिए बेहद अहम बन जाएगा.

BMC चुनाव नतीजे 2026 लाइव कहां देखें?

चुनाव नतीजों को लेकर मीडिया में जबरदस्त कवरेज रहेगा। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर लाइव अपडेट देख सकते हैं:

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म:

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट – mahasec.maharashtra.gov.in

MyBMC पोर्टल – portal.mcgm.gov.in

यहां वार्ड-वाइज रिजल्ट और रियल-टाइम डेटा मिलेगा.

टीवी और यूट्यूब:

मराठी न्यूज चैनल जैसे ABP माझा, News18 लोकमत, Zee 24 Taas अपने यूट्यूब चैनल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग देंगे.

राष्ट्रीय चैनल NDTV, India Today और Republic TV भी विशेष लाइव कवरेज और रिजल्ट शो चला रहे हैं.

227 वार्डों की बड़ी सियासी जंग

बीएमसी चुनाव 2026 बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि यह 2022 के बाद पहला बड़ा नगर निगम चुनाव है, जब शिवसेना और एनसीपी में बड़े राजनीतिक बदलाव हुए थे. इस बार लंबे समय बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी वोटों को एकजुट करने के लिए साथ आते नजर आए हैं, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन पहली बार बीएमसी में बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहा है.

मुंबई में इस चुनाव में 1.03 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और करीब 1,700 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं. बीएमसी का सालाना बजट 74,400 करोड़ रुपये से अधिक है, इसलिए इन नतीजों का असर मुंबई के प्रशासन और विकास की दिशा पर सीधा पड़ेगा.