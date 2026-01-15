महाराष्ट्र निकाय चुनाव: दोपहर 1:30 बजे तक मुंबई में 30% मतदान, पुणे और नागपुर में भी बढ़ी वोटिंग की रफ्तार

(Photo Credits Twitter)

Maharashtra Civic Elections Live Updates: महाराष्ट्र में आज 29 नगर निगमों के लिए हो रहे मतदान में दोपहर के समय तेजी देखी गई है. सुबह की धीमी शुरुआत के बाद, मतदाता अब बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं. राज्य चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दोपहर 1:30 बजे तक मुंबई (BMC) में 30% मतदान दर्ज किया गया है. वहीं, राज्य के अन्य प्रमुख शहरों जैसे पुणे में 27% और नागपुर में 26.5% वोटिंग हुई है.

प्रमुख शहरों का वोटिंग ट्रेंड

दोपहर तक के आंकड़ों ने राजनीतिक दलों की हलचल तेज कर दी है. मुंबई के उपनगरों में वोटिंग की रफ्तार दक्षिण मुंबई की तुलना में थोड़ी बेहतर बताई जा रही है. यह भी पढ़े: Maharashtra Civic Elections 2026: नागपुर में वोट डालने के बाद नितिन गडकरी ने दिखाई स्याही लगी उंगली, लोगों से की खास अपील

मुंबई (BMC): 30.00%

पुणे (PMC): 27.00%

नागपुर (NMC): 26.50%

ठाणे: 25.80%

शुरुआती दो घंटों में जहां मतदान का प्रतिशत 7% के आसपास था, वहीं दोपहर होते-होते इसमें करीब तीन गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारों का मानना है कि कामकाजी दिन होने के बावजूद 'पब्लिक हॉलिडे' घोषित होने से लोग दोपहर के समय केंद्रों पर पहुंच रहे हैं.

दिग्गज नेताओं और हस्तियों ने किया मतदान

मुंबई में सुबह से ही राजनीतिक दिग्गजों और फिल्मी हस्तियों के बूथ पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने अपने-अपने क्षेत्रों में परिवार के साथ मतदान किया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों पर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि शाम 5:30 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रक्रिया पूरी हो सके.

कड़े मुकाबले के बीच स्थानीय मुद्दे हावी

इन चुनावों में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी महायुति (भाजपा-शिंदे-अजीत पवार) और महाविकास अघाड़ी के बीच है. मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच हुए रणनीतिक तालमेल ने मुकाबले को और भी त्रिकोणीय बना दिया है। मतदाता सड़क, पानी, बुनियादी ढांचे और 'मुंबई की अस्मिता' जैसे स्थानीय मुद्दों पर अपना फैसला सुना रहे हैं.

अगले चरणों की तैयारी

मतदान की प्रक्रिया आज शाम 5:30 बजे समाप्त होगी. इसके बाद सभी ईवीएम (EVM) को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा. इन 2,869 सीटों पर खड़े 15,000 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल, 16 जनवरी 2026 को मतगणना के बाद होगा.