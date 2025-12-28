BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना UBT को बड़ा झटका, मुंबई डब्बावालाओं ने उद्धव ठाकरे का साथ देने से किया इनकार, महायुति को देंगे समर्थन

Uddhav Thackeray | X

BMC Elections 2026: आगामी BMC चुनाव 2026 से पहले, शिवसेना (UBT) को बड़ा झटका लगा है. मुंबई के प्रसिद्ध डब्बावालाओं ने शिवसेना (UBT) को समर्थन देने से इंकार कर दिया है. मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष टालेकर का कहना है कि 2017 में उन्हें जो वादे किए गए थे, वे पूरे नहीं हुए. इसी कारण अब मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन ने महायुति गठबंधन का समर्थन करने की घोषणा की है.

2017 में शिवसेना ने डब्बावालाओं को क्या वादे किए थे?

लोकसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में अखंड शिवसेना ने अपने घोषणापत्र में मुंबई के डब्बावालाओं के लिए कई वादे किए थे:

पहले वर्ष में 5 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता के साथ स्वतंत्र कंपनी की स्थापना

साइकिल और पार्किंग सुविधाओं की उपलब्धता

डब्बावालाओं और उनके परिवारों के शिक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग

मुंबई में डब्बावाला भवन का निर्माण

टालेकर ने कहा कि डब्बावाला भवन को छोड़कर कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए.

लंबित मुद्दों पर स्थिति

टालेकर ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में प्रधान मंत्री आवास योजना और अन्य कार्यक्रमों के तहत डब्बावालाओं को 500 वर्ग फुट के पूरी तरह सुसज्जित मकान देने की योजना की घोषणा की थी, जिसकी लागत 25.50 लाख रुपये प्रति मकान थी।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने डब्बावाला भवन के नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर किए। इस समर्थन को देखते हुए, मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन ने आगामी BMC चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करने का निर्णय लिया है.

BMC चुनाव 2026 की जानकारी

BMC में कुल 227 सीटें हैं और कुल मतदाता संख्या 1,03,44,315 है, जिसमें 55,16,707 पुरुष, 48,26,509 महिलाएं और 1,099 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। पुरुष मतदाता कुल 53% और महिलाएं 47% हैं.

नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू हुई और 30 दिसंबर को समाप्त होगी, जबकि नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 2 जनवरी है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 3 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी.