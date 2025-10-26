Delhi: यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी नेताओं के दावे, नदी के किनारे पहुंचकर वीडियो बनाते हुए BJP एमएलए फिसलकर पानी में गिरे; VIDEO

Credit-(X,@SagarINC_)

Delhi News: छठ पूजा (Chhath Puja) से पहले यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी पार्टी (BJP) के नेता और पार्टी से जुड़े उनके समर्थक नदी किनारे पर जाकर वीडियो बना रहे है और लोगों को बता रहे है की यमुना पूरी तरीके से साफ़ हो चुकी है. इसके साथ ही कुछ विधायक और नेता भी यमुना में डुबकी लगाकर लोगों के सामने ये जता रहे है की नदी बिलकुल साफ़ है. इस दौरान ये लोग दिल्ली की पहले की आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप भी लगा रही है. अब ऐसे में पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी (Ravinder Singh Negi) का एक वीडियो सामने आया है. जहांपर वे नदी के किनारे खड़े होकर वीडियो बना रहे होते है और विपक्ष को कोस रहे होते है और इसी दौरान वे नदी में फिसलकर गिर जाते है.

ये वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @SagarINC_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: क्या दिल्ली में Yamuna River में खतरनाक केमिकल डाला गया? Akhilesh Yadav ने उठाए सवाल, BJP सरकार से की जांच की मांग

बीजेपी नेता नदी में गिरे

माँ यमुना ने On the Spot Fact Check कर दिया?#delhi pic.twitter.com/JPywVYdiok — SAGAR INC (@SagarINC_) October 26, 2025

विपक्ष को कोसते कोसते नदी में गिरे

इस वीडियो (Video) में देख सकते है की नेगी आम आदमी पार्टी के नेताओं को यमुना साफ़ होने की बातें कह रहे है और उन्हें चुनौती दे रहे थे. इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे नदी में जाकर गिरे. हालांकि किनारे पर ज्यादा पानी नहीं था. जिसकी वजह से कोई हादसा नहीं हुआ.

छठ पूजा से पहले सफाई पर राजनीति

छठ पर्व से पहले यमुना की सफाई को लेकर दोनों दलों में जुबानी जंग जारी है.आम आदमी पार्टी के नेता जहां यमुना सफाई को लेकर बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे है और वीडियो जारी कर रहे है तो वही बीजेपी नेता और समर्थक यमुना नदी (Yamuna River) में जाकर पानी पीने का और उसके साफ़ होने के वीडियो बना रहे है.