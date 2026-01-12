Bikaner Gangrape: राजस्थान के बीकानेर में दरिंदगी, स्कूल जा रही 12वीं की छात्रा का अपहरण के बाद चलती कार में गैंगरेप

Bikaner Gangrape: राजस्थान के बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ इलाके में सोमवार सुबह एक स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य वारदात हुई है. जानकारी के अनुसार, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा जब पैदल अपने स्कूल जा रही थी, तभी कार सवार बदमाशों ने उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया और चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया. इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है और पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया है.
सुबह 10:30 बजे अपहरण
छत्तरगढ़ पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी (FIR) के अनुसार, घटना सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे की है. छात्रा हमेशा की तरह अपने स्कूल की ओर जा रही थी. रास्ते में एक कार उसके पास आकर रुकी और उसमें सवार पुरुषों ने उसे डरा-धमका कर जबरन वाहन के अंदर खींच लिया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अपहरण के बाद चलती कार में उसके साथ कई लोगों ने यौन शोषण किया. यह भी पढ़े: Bulandshahr Gangrape Case: बुलंदशहर गैंगरेप केस में फांसी या उम्रकैद? दोषी ठहराए गए पांचों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट आज करीब 9 साल बाद सुनाएगी सजा
वारदात के बाद बाईपास पर छोड़ा
दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने पीड़िता को एक बाईपास रोड के पास लावारिस छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए. किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई. परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. बीकानेर पुलिस अधीक्षक (SP) कावेंद्र सिंह सागर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पोक्सो (POCSO) एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
पुलिस जांच
पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। जांच के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
-
सीसीटीवी जांच: छत्तरगढ़ और बाईपास क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि संदिग्ध कार की पहचान हो सके.
-
मेडिकल जांच: पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए हैं.
-
गवाहों से पूछताछ: स्कूल के पास मौजूद संभावित प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है जिन्होंने अपहरण के समय कार को देखा हो.
क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा के कड़े इंतजाम
इस घटना के बाद बीकानेर जिले में तनाव का माहौल है. स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ा दी है. स्थानीय नेताओं ने स्कूल जाने वाले रास्तों पर स्थाई सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने की अपील की है.
मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं
हालांकि, अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.