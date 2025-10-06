बिहार का पहला ओपिनियन पोल, BJP के दम पर NDA को भारी बढ़त, पढ़ें सर्वे में किस पार्टी को मिली कितनी सीट

PM Narendra Modi | PTI

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के मद्देनजर MATRIZE-IANS ने एक ओपिनियन पोल किया है. इस सर्वे में NDA के बढ़त में रहने की संभावना सामने आई है. सर्वे के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को जनता ने सराहा है और इसके चलते एनडीए को इस बार चुनाव में मजबूती मिलने की संभावना है. MATRIZE-IANS सर्वे के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA को 150-160 सीटें मिल सकती हैं.

वहीं महागठबंधन को 70-80 सीटों का अनुमान है, जबकि अन्य छोटे दलों को 9-12 सीटें मिल सकती हैं. वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 49%, महागठबंधन को 36%, और अन्य को 15% वोट मिलने की संभावना जताई गई है.

एनडीए के भीतर सीटों का अनुमान:

बीजेपी: 80-85 सीटें

जेडीयू: 60-65 सीटें

हम (HAM): 3-6 सीटें

एलजेपी (आर): 4-6 सीटें

आरएलएम: 1-2 सीटें

महागठबंधन के भीतर सीटों का अनुमान:

आरजेडी: 60-65 सीटें

कांग्रेस: 7-10 सीटें

CPI-ML: 6-9 सीटें

सीपीआई: 0-1 सीट

CPIM: 0-1 सीट

वीआईपी: 2-4 सीटें

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगा. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

पहले चरण का विवरण:

अधिसूचना जारी: 10 अक्टूबर

नामांकन की अंतिम तिथि: 17 अक्टूबर

नामांकन की जांच: 18 अक्टूबर

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: 20 अक्टूबर

दूसरे चरण का विवरण:

अधिसूचना जारी: 13 अक्टूबर

नामांकन की अंतिम तिथि: 20 अक्टूबर

नामांकन की जांच: 21 अक्टूबर

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: 23 अक्टूबर

सर्वे के नतीजे दिखाते हैं कि इस बार बिहार में एनडीए का पलड़ा भारी है और महागठबंधन को कड़ी टक्कर मिल सकती है. चुनाव से पहले यह सर्वे जनता की संभावित राय और सीटों के संभावित बंटवारे की एक झलक पेश करता है.