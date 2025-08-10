Bihar Politics: क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत लड़ेंगे चुनाव? पटना में JDU दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर (Watch Video)

(Photo Credits Twitter)

Bihar Politics: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाता जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के इकलौते बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) के राजनीति में प्रवेश की अटकलों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. पटना में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने इन चर्चाओं को और हवा दी है. पोस्टर में लिखा है, "कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत." इसके साथ ही, पोस्टर में यह भी उल्लेख किया गया है कि निशांत कुमार आज शाम 4 बजे लोगों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.

क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत लड़ेंगे चुनाव

पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर विचार-विमर्श कार्यक्रम का जिक्र है, जिसमें निशांत कुमार के साथ चर्चा होगी. पोस्टर पर नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तस्वीरें भी प्रमुखता से लगाई गई हैं. इस पोस्टर ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है, और कार्यकर्ताओं के बीच निशांत के चुनावी मैदान में उतरने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है. यह भी पढ़े: Bihar Politics: बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त मिलेगी बिजली; मंत्री विजय चौधरी ने कहा- नीतीश कुमार जो बोलते हैं, उसे पूरा करते हैं

क्या निशांत कुमार लड़ेंगे चुनाव?

#WATCH | Patna, Bihar | JDU workers put up posters outside JDU office demanding Bihar CM Nitish Kumar’s son Nishant Kumar to contest in the upcoming Bihar Legislative Assembly elections. pic.twitter.com/mbmIxbX17S — ANI (@ANI) August 10, 2025

हालांकि, निशांत कुमार की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. निशांत अब तक राजनीति से दूरी बनाए रखने और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेने के लिए जाने जाते रहे हैं. फिर भी, हाल के महीनों में उनकी सक्रियता और नीतीश कुमार के विकास कार्यों की तारीफ करते हुए उनके बयानों ने सियासी हलकों में अटकलों को जन्म दिया है.

नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार की प्रतिक्रिया

नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने निशांत के राजनीति में आने की मांग का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने पहले कहा था कि निशांत कुमार को नालंदा जिले की अस्थावां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए. कौशलेंद्र ने यह भी दावा किया था कि निशांत को बस नामांकन करना है, और जीत की पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी. इसके अलावा, कुछ चर्चाओं में यह भी सामने आया है कि निशांत हरनौत विधानसभा सीट से भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र रहा है.

कार्यकर्ताओं का उत्साह, लेकिन अनिश्चितता बरकरार

जेडीयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि निशांत कुमार की साफ छवि और इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है. एक कार्यकर्ता ने कहा, "निशांत पढ़े-लिखे हैं, उनकी छवि साफ-सुथरी है, और वे बिहार को नई दिशा दे सकते हैं.