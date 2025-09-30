Bihar Police: झारखंड के गिरिडीह में शातिर गिरोह का भंडाफोड़, चोरी की छह बाइक के साथ तीन गिरफ्तार

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

गिरिडीह, 30 सितंबर : झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार थाना क्षेत्र की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. गिरोह के पास से चोरी की छह गाड़ियां भी बरामद की गई हैं. यह जानकारी गिरिडीह जिला पुलिस ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर को गिरिडीह एसपी को सूचना मिली थी कि चोरी की एक मोटरसाइकिल धनवार क्षेत्र में लाई जा रही है. सूचना पर तत्परता दिखाते हुए इरगा नदी के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान पुलिस को देखकर अपाचे बाइक पर एक सवार भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया.

पकड़े गए युवक की पहचान धनवार थाना क्षेत्र के हरखी निवासी मनौव्वर अंसारी के रूप में हुई. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बाइक सर्विस सेंटर नामक दुकान चलाता है. उसके साथी अब्दुल सत्तार अंसारी ने उसे चोरी की मोटरसाइकिलों को मॉडिफाई कर बेचने के बदले मोटी रकम देने का लालच दिया था. इन मोटरसाइकिलों को बिहार से अमर चौधरी नामक व्यक्ति लाता था. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके पास से दो अन्य मोटरसाइकिल तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया. इसके बाद उसके साथी लकठाही गांव निवासी अब्दुल सत्तार अंसारी को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से दो मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया गया. यह भी पढ़ें : Girl Dies After Snake Bit: डोंबिवली में सांप के काटने से चार साल की मासूम बच्ची की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप

पुलिस ने तीसरे आरोपी मो. आजाद अंसारी को भी इसी गांव से गिरफ्तार कर उसके पास से एक हीरो स्पलेंडर बाइक बरामद की. इस टीम में धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, घोड़थंभा ओपी प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल, नवल किशोर शर्मा, महती राम टुडू, अनिल उरांव तथा सशस्त्र बल के जवान शामिल थे. बताया गया कि इस गिरोह से कुछ और लोग जुड़े हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. गिरफ्तार अभियुक्तों को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.