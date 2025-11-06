Bihar Elections 2025 1st Phase Voting: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का दावा, बिहार में एनडीए को पिछली बार से ज्यादा मिलेंगी सीटें

Photo : X

नई दिल्ली, 6 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में प्रथम चरण के लिए मतदान जारी है. इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने दावा किया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है. रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार की जनता निश्चित रूप से जानती है कि उनके हित में क्या है. पिछले 15-20 वर्षों में उन्होंने राज्य में उल्लेखनीय प्रगति देखी है. वे जानते हैं कि बिहार का विकास केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए के मार्गदर्शन में ही संभव है. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि एनडीए यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और पिछली बार से ज्यादा सीटें हासिल करेगी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान शुरू होने से पहले मतदाताओं से बढ़-चढ़कर वोट करने की अपील की. रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया, "बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सभी सम्माननीय मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे उत्साह के साथ भाग लें. आपका एक-एक वोट विकसित बिहार के सपने को साकार करने की दिशा में अमूल्य योगदान देगा. घर से निकलें, मतदान करें और अपने परिवार व मित्रों को भी इस लोकतांत्रिक दायित्व के लिए प्रेरित करें. पहले मतदान, फिर जलपान." यह भी पढ़ें : Bihar Elections 2025 1st Phase Voting: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने परिवार के साथ डाला वोट, कहा- नतीजे ऐतिहासिक होंगे

इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सेना पर दिए गए बयान को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें आड़े हाथों लिया. रेखा गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी देश का अपमान करते हैं, विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं, भारत माता और सेना का अपमान करते हैं तथा प्रभु श्रीराम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े करते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें तालाब भरकर पानी की जरूरत नहीं, चुल्लू भर पानी ही काफी है.

दिल्ली की सीएम ने दावा किया कि इस बार जनता उन्हें करारा जवाब देकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाएगी. रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी की सराहना करते हुए कहा कि जब वर्षों तक देश की बेटियां खुले में शौच करने को मजबूर थीं, तब कोई 'लालटेन वाला नेता' नहीं आया था. पीएम मोदी ने पूरे देश की बहनों के बारे में हितकारी कदम उठाए