Bihar Elections 2025 1st Phase Voting: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने परिवार के साथ डाला वोट, कहा- नतीजे ऐतिहासिक होंगे

पटना, 6 नवंबर : पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने अपने परिवार के साथ पटना के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला है. पटना समेत बिहार के 18 जिलों में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है. इसी कड़ी में रविशंकर प्रसाद अपने परिवार के साथ पटना महिला कॉलेज में वोट डालने गए.

मतदान के बाद भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, "मैंने पूरे जोश के साथ मतदान किया और बिहार की जनता भी उसी जोश के साथ मतदान कर रही है. बिहार इस बार ऐतिहासिक नतीजे देगा, मेरी बात याद रखना. हम 14 तारीख को इस पर और चर्चा करेंगे. इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ी है और नतीजे ऐतिहासिक और आश्चर्यजनक होंगे." यह भी पढ़ें :Air Pollution In Delhi NCR: तेज हवाओं से बढ़ी ठंड की दस्तक, एनसीआर की हवा हुई साफ, एक्यूआई पहुंचा ऑरेंज जोन

वहीं, रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मतदान के बाद परिवार के साथ फोटो शेयर की. उन्होंने लिखा, "बिहार विधानसभा चुनाव लिए आज पटना में सपरिवार मतदान किया. सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि 'विकसित बिहार' के लिए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मतदान अवश्य करें." एक अन्य 'एक्स' पोस्ट में भाजपा सांसद ने लिखा, "बिहार में आज विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हो रहा है. सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. आपका एक-एक वोट बिहार को विकसित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा."

जदयू नेता अशोक चौधरी, उनकी पत्नी नीता चौधरी, बेटी और लोजपा रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने पटना में बुद्धा कॉलोनी के एसटी पॉल स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला. सांसद शांभवी चौधरी ने आईएएनएस से कहा, "मैंने वोट डाला है और मैं बिहार के सभी निवासियों से बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करती हूं. मतदान हमारा सबसे बड़ा अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य है. आज हम जो निर्णय लेंगे, वे हमारे राज्य और हमारे देश का भविष्य तय करेंगे."