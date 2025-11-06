Bihar Election Phase 1 Voting: बिहार चुनाव में सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव समेत नेताओं ने मतदाताओं से की अपील, बढ़-चढ़ करें मतदान

(Photo : X)

पटना, 6 नवंबर : बिहार चुनाव (Bihar Election) के पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस चरण में प्रदेश के 18 जिलों में मतदान है. इसी बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav), दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) समेत तमाम नेताओं ने बिहार चुनाव में मतदाताओं से बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की.

बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा, "पहले मतदान, फिर जलपान. लोकतंत्र की जननी बिहार की भूमि पर विधानसभा चुनाव-2025 के प्रथम चरण का आज मतदान है. बिहार की महान जनता से मेरा सादर आग्रह है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग अवश्य करें और विकसित तथा समृद्ध बिहार के पक्ष में बढ़-चढ़कर मतदान करें. आपका एक-एक वोट बिहार का भविष्य तय करेगा और वैभवशाली बिहार की एक मजबूत नींव भी रखेगा. मतदान अवश्य करें, बिहार के हित में करें." यह भी पढ़ें : Bihar Election Phase 1 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "सभी बिहार के भाग्य विधाताओं को मेरा प्रणाम. आज मतदान का महत्वपूर्ण दिन है. बिहार की आगे की नियति कैसी होगी ये आपके द्वारा दबाया गया एक बटन तय करेगा. लोकतंत्र, संविधान और मानवीयता के लिए आपका मतदान करना बहुत आवश्यक है. मैं सभी मतदाताओं से, विशेष रूप से पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रही जेन-जेड से, माताओं-बहनों से, व्यापारियों से, किसान से, दूसरे प्रदेशों में रहने वाले प्रवासियों से, हर आम नागरिक से, नौकरी के लिए कोचिंग कर रहे हर छात्र से, अपनी बीमारियों का इलाज करा रहे हर मरीज और उसके परिवार से और बिहार के एक-एक मतदान के योग्य नागरिक से ये अपील करना चाहता हूं कि मतदान जरूर कीजिएगा, हर हाल में कीजिएगा."

उन्होंने कहा, "बिहार का हाल खुशहाल तभी होगा जब आप सब अपने मत का प्रयोग करेंगे. आपके मत का प्रयोग बनाएगा बिहार की उन्नति का सुयोग. इसलिए याद रखें बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने मत का प्रयोग जरूर करें. सबसे पहले मतदान याद से, बाकी सब काम-काज बाद में!" केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा, "अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें. आपका मत बिहार के विकास और सशक्त लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लिखा, "जन-जन की भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत होता है. इसलिए पहले मतदान, फिर जलपान ! अपने परिवार, पड़ोस और गांव के साथ बूथ तक चलें. हर एक वोट बिहार के उज्ज्वल भविष्य की दिशा तय करता है. एनडीए सरकार विकास की योजनाओं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. आपका एक मत — विकास की निरंतरता है. मतदान जरूर करें. बटन वही, जो विकास लाए सही."