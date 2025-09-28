Bihar Election 2025: ‘वोटरों को चूना नहीं लगा पाएंगे’ एनडीए की घोषणाओं पर राजद नेता तेजस्वी यादव

पटना, 28 सितंबर : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और केंद्र की भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं की घोषणाएं कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार की समझदार जनता इनके झांसे में नहीं आएगी. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में 20 साल सत्ता में रहते हो गए हैं. अब वे चुनाव से पहले 10,000 रुपए देने का वादा कर रहे हैं. अगर इस राशि को 20 साल में बांटें, तो यह प्रति वर्ष 500 रुपए, प्रति माह 41.66 रुपए और प्रतिदिन करीब 1 रुपए के बराबर है. क्या वे एक रुपए में बिहार के बच्चों का भविष्य खरीदना चाहते हैं?

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार के पास राजस्व की कमी है, तो ये वादे कैसे पूरे होंगे. तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार से बिहार की जनता पूछ रही है कि आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए नहीं हैं, फिर 7 लाख 8 हजार 729 करोड़ रुपए की घोषणाएं कैसे पूरी करेंगे? बिहार का राजस्व सृजन कितना है? यह पैसा कहां से आएगा? तेजस्वी ने भ्रष्टाचार पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू से ज्यादा, भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं. उन्हें लगता है कि अगर तेजस्वी सत्ता में आए, तो उनका 'रैकेट' खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह भी पढ़ें : Delhi Schools Bomb Threat: दिल्ली में फिर बम धमाके की धमकी, एयरपोर्ट और स्कूलों को भेजा गया मेल

उन्होंने दावा किया कि राजद के पास ठोस योजनाएं हैं, जबकि डबल इंजन सरकार केवल खोखले वादे कर रही है. तेजस्वी ने कहा कि यह डबल इंजन सरकार इस बार दोगुनी गति से हारने वाली है. ये घोषणाएं डर के मारे की जा रही हैं. बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10 हजार रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की गई है.