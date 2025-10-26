Bihar Election 2025: इमरान प्रतापगढ़ी का दावा, महागठबंधन के पक्ष में माहौल, बिहार में हम बनाने जा रहे हैं सरकार

पटना, 26 अक्टूबर : कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी (Imran Pratapgarhi) ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि राज्य में महागठबंधन के पक्ष में जबरदस्त माहौल है और बिहार की जनता ने फैसला किया है कि अगली सरकार महागठबंधन की होगी. आईएएनएस से बातचीत में इमरान प्रतापगढ़ी ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव और उपमुख्यमंत्री पद के लिए मुकेश सहनी को उम्मीदवार घोषित किया है. तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) लगातार चुनावी सभाओं में सक्रिय हैं, जबकि एनडीए में आपसी मतभेद हैं.

उन्होंने कहा कि एनडीए ने अब तक नीतीश कुमार को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जिससे उनकी एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं. प्रतापगढ़ी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के पक्ष में जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है. मौजूदा सरकार के मंत्रियों के बयान, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के ट्वीट, साथ ही संजय कुमार झा और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को देखें, तो वे बार-बार यह दोहराते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे. फिर भी एनडीए ने उन्हें औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया, जो उनके बीच मतभेद को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन का माहौल बेहद मजबूत है.

कांग्रेस सांसद ने यह भी बताया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, जबकि एनडीए में स्थिति उलट है. प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता बिहार में चुनावी सभाएं करने वाले हैं, जिससे महागठबंधन को और मजबूती मिलेगी. उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर से संभवता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महागठबंधन के उम्मीदवारों के चुनावी प्रचार करेंगे. महागठबंधन की ओर से एनडीए के सीएम पद के उम्मीदवार पर पूछे गए सवालों पर एनडीए नेताओं का कहना है कि कि हम बार-बार इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और वे ही हमारा चेहरा हैं. बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में आयोजित कराए जाएंगे. दो चरणों में वोटिंग समाप्त होने के बाद 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा.