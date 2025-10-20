Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन की पार्टी JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों की सूची नहीं हुई जारी

(Photo Credits FB)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के चुनाव लड़ने की खबरें थीं, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि (20 अक्टूबर 2025) तक पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की. JMM ने 18 अक्टूबर को ऐलान किया था कि वह महागठबंधन से अलग होकर 6 सीटों (चकाई, धमदाहा, कटारिया, पिरपैंती, मणिहारी, जमुई) पर स्वतंत्र रूप से लड़ेगी. हालांकि, उम्मीदवारों की घोषणा न होने से यह स्पष्ट हो गया है कि JMM इस बार बिहार चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है. यह महागठबंधन के लिए झटका है, क्योंकि JMM ने सीट बंटवारे में 7 सीटों की मांग की थी, जिस पर RJD और कांग्रेस से सहमति नहीं बनी.

JMM के इस फैसले से बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म

JMM के इस फैसले से बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर शुरू हो गया है. पार्टी ने आरोप लगाया कि RJD ने झारखंड में JMM के समर्थन का बदला नहीं चुकाया, जिसके चलते गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया गया. JMM ने झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा की भी बात कही है, जो भविष्य में बिहार और झारखंड की राजनीति को प्रभावित कर सकता है. X पर चल रही चर्चाओं में BJP इसे विपक्षी एकता की हार बता रही है, जबकि JDU ने JMM पर निशाना साधा है.

JMM के फैसले से महागठबंधन को नुकसान!

JMM के अलग होने से महागठबंधन को वोट बंटवारे का नुकसान हो सकता है, खासकर झारखंड से सटे आदिवासी क्षेत्रों में। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में JMM ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची तो बनाई थी, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा न होने से उनकी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं.

प्रदेश में दो चरण में मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं—पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर 2025 को. नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी, और मतगणना 14 नवंबर को होगी.