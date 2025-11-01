Bihar Assembly Elections 2025: अब बिहारी कहलाना अपमान की नहीं, सम्मान की बात है; सीएम नीतीश

Bihar Student Credit Card (Photo Credits FB)

पटना, 1 नवंबर : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) से पहले बिहारवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है. इस संदेश में उन्होंने राज्य की जनता से अपील की है कि वे एक बार फिर एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताएं और नए, विकसित बिहार के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं. वीडियो संदेश की शुरुआत में सीएम नीतीश कुमार ने कहा, "2005 से अब तक जनता ने लगातार सेवा का अवसर दिया है. जब हमने बिहार की बागडोर संभाली थी, तब राज्य की स्थिति बेहद खराब थी, उस समय बिहारी कहलाना एक अपमान समझा जाता था. लेकिन आज, बिहारी कहलाना सम्मान की बात है."

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके नेतृत्व में सरकार ने सबसे पहले विधि-व्यवस्था को सुधारा, जिससे अपराध में कमी आई और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी. उन्होंने कहा कि उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि और युवाओं के रोजगार जैसे क्षेत्रों में लगातार सुधार किए गए. महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर नीतीश कुमार ने कहा, "पहले की सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन हमने उन्हें इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं. वे अपने परिवार और बच्चों के लिए हर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं." यह भी पढ़े : अमित शाह, जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत अन्य राज्यों को स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने समाज के हर तबके के विकास के लिए काम किया है और कभी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया. नीतीश कुमार ने गर्व से कहा कि अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात है, अपमान की नहीं. सीएम ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का विशेष आभार जताते हुए कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है. केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की रफ्तार में तेजी आई है.

जनता से अपील करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, "आप इस बार चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं. हमें एक और मौका दें ताकि हम बिहार को देश के शीर्ष राज्यों में शामिल कर सकें." वीडियो संदेश के अंत में उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे 6 और 11 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना वोट जरूर डालें.