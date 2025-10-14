Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA में सीट बंटवारे पर सहमति, अंतिम दौर में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया

पटना, 14 अक्टूबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझ गया है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक स्वर में इसकी पुष्टि की है. तीनों नेताओं ने कहा कि एनडीए दलों के बीच सीटों की संख्या को लेकर सौहार्दपूर्ण बातचीत पूरी हो चुकी है, और अब यह तय करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है कि कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा.
सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं." चिराग पासवान ने भी यही बात दोहराते हुए कहा, "एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है. कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है. पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं. बिहार है तैयार, एनडीए सरकार." यह भी पढ़ें : महंगाई कम रहने के कारण RBI दिसंबर में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कर सकता है कटौती: रिपोर्ट
उपेंद्र कुशवाहा ने भी पोस्ट किया, "एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है. कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है. पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं." बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला पहले ही तय कर लिया है. फॉर्मूले के तहत, भाजपा और जदयू इस बार 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों को 41 सीटें दी गई हैं. सहयोगी दलों में लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को 6-6 सीटें दी गई हैं. प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव प्रस्तावित हैं. पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.