Bihar Assembly Elections 2025: तेजस्वी यादव की सभा में फिर टूटी मर्यादा, PM मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी पर भाजपा ने दर्ज कराई शिकायत

पटना, 21 सितंबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) की सरगर्मियों के बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. हर तरफ चुनावी रैलियां हो रही हैं. इसी बीच, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से विवादों में फंस गए हैं. तेजस्वी प्रसाद यादव की जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिर से अमर्यादित टिप्पणी की गई है. इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

भाजपा नेता कृष्णा कुमार सिंह ने गांधी मैदान थानाध्यक्ष के नाम से संबोधित पत्र में लिखा, "सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि 20 सितंबर को समय करीब 10 बजे रात्रि में, मैंने कृष्णा कुमार सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर देखा कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव एवं महुआ विधायक मुकेश कुमार रौशन की एक जनसभा में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई. यह कृत्य अपने आप में अशोभनीय है."

उन्होंने कहा कि महुआ के गांधी मैदान में 'बिहार अधिकार यात्रा' के दौरान जनसभा में देश के प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई, जो पूरी तरीके से अपराध है. इस घटना से देश की 140 करोड़ जनता को ठेस पहुंचा है. उस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं महुआ विधायक मुकेश कुमार रौशन की उपस्थिति में नारेबाजी की गई. इस पूरे बयान की जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा की जाए.

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, "तेजस्वी यादव के मंच से, उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का घोर अपमान है." उन्होंने सवाल किया कि क्या यही है विपक्ष की राजनीति? क्या मां-बहनों का अपमान उनका संस्कार और हथियार बन गया है? बिहार की जनता इस गंदी राजनीति को अच्छी तरह समझ रही है और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी.

इससे पहले भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान ऐसा ही वाकया सामने आया था. इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन की आलोचना की गई थी. अब, एक बार फिर से उसी कृत्य को दोहराया गया है.