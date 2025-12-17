Bharat Taxi App: भारत टैक्सी ऐप 1 जनवरी 2026 से दिल्ली में होगा लॉन्च, जानें इसके खास फीचर्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नोएडा, 17 दिसंबर: भारत सरकार (Government of India) की एक पहल के तहत, भारत टैक्सी ऐप (Bharat Taxi App) 1 जनवरी, 2026 से दिल्ली में अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है. इस नए प्लेटफॉर्म का मकसद कमर्शियल गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को उबर (Uber), ओला (Ola) और रैपिडो (Rapido) जैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म का विकल्प देना है. दरअसल, सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने 2 दिसंबर को लोकसभा में लिखित जवाब में इस बात की पुष्टि की और बताया कि यह ऐप ड्राइवरों को प्राइवेट कंपनियों पर निर्भरता से आजाद करने के लिए बनाया गया है.

भारत टैक्सी ऐप की मुख्य विशेषताएं और फायदे

यूजर-फ्रेंडली मोबाइल राइड बुकिंग

पारदर्शी किराया और गाड़ी ट्रैकिंग

कई भाषाओं वाले इंटरफेस के लिए सपोर्ट

24/7 कस्टमर सर्विस

सुरक्षित और वेरिफाइड ऑनबोर्डिंग

सभी के लिए मोबिलिटी

नागरिकों के लिए टेक-इनेबल्ड सपोर्ट और सुरक्षा उपाय

यह ऐप जीरो-कमीशन सिस्टम पर काम करता है, जिसका मतलब है कि ड्राइवर अपनी राइड से कमाए गए सारे पैसे खुद रखते हैं. साथ ही, कोऑपरेटिव द्वारा किया गया कोई भी प्रॉफिट सीधे ड्राइवरों को जाएगा.

इस ऐप की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह मेट्रो रेल जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं के साथ काम करता है. इससे यूजर्स एक ही जगह पर अलग-अलग तरह की राइड बुक कर सकते हैं, जिससे बिना किसी परेशानी के अपनी पूरी यात्रा प्लान करना आसान हो जाता है. दिल्ली पुलिस के साथ टाई-अप से राइडर्स और ड्राइवरों दोनों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित होती है.